"Троицу" Рублёва передали Лавре на 49 лет с возможностью продления договора

Договор о передаче иконы Андрея Рублёва "Троица" Троице-Сергиевой Лавре заключён на 49 лет с возможностью продления. Подробности рассказала глава правового управления Московской патриархии Оксана Чернега (игумения Ксения).

"Икона хотя и передается в безвозмездное пользование лавре, но остаётся в оперативном управлении Третьяковской галереи. Именно поэтому ответственность между сторонами распределяется", — цитирует Оксанe Чернегу РБК.