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12 июля, 15:31

"Троицу" Рублёва передали Лавре на 49 лет с возможностью продления договора

Игумения Ксения: Договор о передаче "Троицы" заключён минимум на 49 лет

Договор о передаче иконы Андрея Рублёва "Троица" Троице-Сергиевой Лавре заключён на 49 лет с возможностью продления. Подробности рассказала глава правового управления Московской патриархии Оксана Чернега (игумения Ксения).

"Икона хотя и передается в безвозмездное пользование лавре, но остаётся в оперативном управлении Третьяковской галереи. Именно поэтому ответственность между сторонами распределяется", цитирует Оксанe Чернегу РБК.

Страхование святыни будет организовано сторонами договора за счёт привлеченных средств. В приложении к документу также прописаны требования к условиям размещении "Троицы" в Лавре. Обе стороны одобрили эти требования.

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Напомним, всё началось с того, что патриарх Кирилл просил разрешения выставить икону Рублёва в храме Христа Спасителя в связи с праздником Святой Троицы всего на две недели, но президент Владимир Путин вернул святыню церкви бессрочно. 12 июля был подписан договор о передаче "Троицы" в безвозмездное пользование Церкви. Сейчас икона находится в Храме Христа Спасителя, она пробудет там до 19 июля. Затем "Троицу" ожидает плановая реставрация, а уже после этого — передача непосредственно Троице-Сергиевой лавре.

Обложка ©

ТАСС / AP / Alexander Zemlianichenko

Александра Вишнякова
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