Лайф публикует видео с российской Эдой на съёмках ремейка "Постучись в мою дверь"

Лайф публикует новые кадры со съёмок российской версии турецкого сериала "Постучись в мою дверь". На этот раз телеграм-канал SHOT заснял актрису Лиану Грибу, которая исполнит роль Эды — возлюбленной главного героя Серкана Болата.

Русская Эда (Лиана Гриба) на съёмках адаптации сериала "Постучись в мою дверь". Видео © Telegram / SHOT

На этих кадрах видны последние приготовления к съёмкам. За артисткой тщательно следят гримёры. Они поправляют Грибе причёску, после чего снимается сцена в машине, в которой по сценарию уже сидит её возлюбленный — актёр Никита Волков. Образ героини украсили джинсовая кофта и платье, а также белая сумочка.

Известно также, что съёмки шли в реальном цветочном магазине. Вероятно, это будет основной локацией, как и в турецкой версии, — там действие разворачивается в лавке тёти Эды Айфер.

Лиане Грибе 25 лет. Она уроженка Риги, отучилась там в местном училище имени Язепа Медыня. В 2021 году девушка окончила ВГИК и уже успела засветиться в таких киноработах, как "Дурная кровь", "Дорога к счастью", "Монастырь", втором сезоне сериала "Триггер". Известно, что красавица встречается с актёром Артёмом Губиным.