Эрдоган хочет обсудить с Путиным вопрос покупки у России самолётов-амфибий
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным вопрос покупки Анкарой дополнительных самолётов-амфибий для тушения лесных пожаров. Об этом политик сообщил в беседе с журналистами.
"Надеюсь, мы с Путиным обсудим вопрос покупки [у России] дополнительно нескольких самолётов-амфибий", — сказал турецкий лидер.
По словам Эрдогана, данные воздушные суда весьма эффективны в тушении пожаров.
Напомним, 8 июля Эрдоган заявлял, что рассчитывает на встречу с Путиным в Турции в августе. Об этом он сказал на следующий день после переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским. Спустя несколько дней турецкий лидер вновь заявил, что ждёт визита президента РФ в Турцию в следующем месяце. В Кремле заявили, что сроки возможного визита Путина в республику для встречи с Эрдоганом пока неизвестны.
ТАСС / Вячеслав Прокофьев