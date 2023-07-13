Эрдоган хочет обсудить с Путиным вопрос покупки у России самолётов-амфибий

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным вопрос покупки Анкарой дополнительных самолётов-амфибий для тушения лесных пожаров. Об этом политик сообщил в беседе с журналистами.