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13 июля, 10:34

Эрдоган хочет обсудить с Путиным вопрос покупки у России самолётов-амфибий

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным вопрос покупки Анкарой дополнительных самолётов-амфибий для тушения лесных пожаров. Об этом политик сообщил в беседе с журналистами.

"Надеюсь, мы с Путиным обсудим вопрос покупки [у России] дополнительно нескольких самолётов-амфибий", — сказал турецкий лидер.

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По словам Эрдогана, данные воздушные суда весьма эффективны в тушении пожаров.

Напомним, 8 июля Эрдоган заявлял, что рассчитывает на встречу с Путиным в Турции в августе. Об этом он сказал на следующий день после переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским. Спустя несколько дней турецкий лидер вновь заявил, что ждёт визита президента РФ в Турцию в следующем месяце. В Кремле заявили, что сроки возможного визита Путина в республику для встречи с Эрдоганом пока неизвестны.

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ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Иван Косицын
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