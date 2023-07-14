Глава Минздрава Мурашко: Риска вспышки менингококковой инфекции в РФ нет
Риска вспышки менингококковой инфекции на территории России нет, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
"Риска вспышки инфекции по всей России нет", — сказал он.
По словам министра, в Свердловской области тем, "кому по эпидпоказаниям была показана вакцинация, проведена вакцинация". Вспышка на территории региона, добавил он, локализована. На данный момент 16 пациентов находятся под наблюдением, их состояние удовлетворительное, так как они вовремя обратились за помощью и врачам удалось выявить контактных лиц.
Напомним, 5 июля стало известно о вспышке менингококковой инфекции у сотрудников Ozon в Екатеринбурге, двое из них погибли. Как рассказали в Роспотребнадзоре, риска передачи болезни через посылки маркетплейса нет, однако это не успокоило екатеринбуржцев, которые перестали забирать свои заказы.
ТАСС / Пресс-служба Президента РФ / Александр Казаков