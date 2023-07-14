Глава Минздрава Мурашко: Риска вспышки менингококковой инфекции в РФ нет

По словам министра, в Свердловской области тем, "кому по эпидпоказаниям была показана вакцинация, проведена вакцинация". Вспышка на территории региона, добавил он, локализована. На данный момент 16 пациентов находятся под наблюдением, их состояние удовлетворительное, так как они вовремя обратились за помощью и врачам удалось выявить контактных лиц.