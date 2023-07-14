СК РФ предъявил Денисенко обвинение в убийстве экс-командира подлодки Ржицкого

Подозреваемому в убийстве экс-командира подлодки "Краснодар", замначальника отдела администрации Краснодара по мобилизационной работе Станислава Ржицкого, предъявлены обвинения. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

"Сергею Денисенко предъявлено обвинение в умышленном убийстве бывшего командира подводной лодки "Краснодар" Станислава Ржицкого, а также незаконном обороте оружия", — говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.