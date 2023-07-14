СК РФ предъявил Денисенко обвинение в убийстве экс-командира подлодки Ржицкого
Сергей Денисенко, обвиняемый в убийстве замначальника отдела по мобилизационной работе администрации Краснодара Станислава Ржицкого в следственном комитете. Обложка © СК РФ
Подозреваемому в убийстве экс-командира подлодки "Краснодар", замначальника отдела администрации Краснодара по мобилизационной работе Станислава Ржицкого, предъявлены обвинения. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.
"Сергею Денисенко предъявлено обвинение в умышленном убийстве бывшего командира подводной лодки "Краснодар" Станислава Ржицкого, а также незаконном обороте оружия", — говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.
Напомним, нападение на Станислава Ржицкого произошло 10 июля. Убийца четыре раза выстрелил в спину и грудь бывшего подводника, после чего скрылся. Экс-командир "Краснодара" скончался на месте. 11 июля оперативники задержать подозреваемого в хладнокровном расправе — им оказался известный украинский каратист и тренер Сергей Денисенко. Он признал вину и раскаялся в преступлении. Суд заключил Денисенко под стражу на два месяца.