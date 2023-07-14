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14 июля, 16:23

СК РФ предъявил Денисенко обвинение в убийстве экс-командира подлодки Ржицкого

<p>Сергей Денисенко, обвиняемый в убийстве замначальника отдела по мобилизационной работе администрации Краснодара Станислава Ржицкого в следственном комитете. Обложка © <a href="https://sledcom.ru/news/item/1808821/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">СК РФ</a></p>

Сергей Денисенко, обвиняемый в убийстве замначальника отдела по мобилизационной работе администрации Краснодара Станислава Ржицкого в следственном комитете. Обложка © СК РФ

Подозреваемому в убийстве экс-командира подлодки "Краснодар", замначальника отдела администрации Краснодара по мобилизационной работе Станислава Ржицкого, предъявлены обвинения. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

"Сергею Денисенко предъявлено обвинение в умышленном убийстве бывшего командира подводной лодки "Краснодар" Станислава Ржицкого, а также незаконном обороте оружия", — говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.

Украинский каратист показал, как хладнокровно убивал экс-командира подлодки "Краснодар"

Украинский каратист показал, как хладнокровно убивал экс-командира подлодки "Краснодар"

Напомним, нападение на Станислава Ржицкого произошло 10 июля. Убийца четыре раза выстрелил в спину и грудь бывшего подводника, после чего скрылся. Экс-командир "Краснодара" скончался на месте. 11 июля оперативники задержать подозреваемого в хладнокровном расправе — им оказался известный украинский каратист и тренер Сергей Денисенко. Он признал вину и раскаялся в преступлении. Суд заключил Денисенко под стражу на два месяца.

Никита Никонов
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