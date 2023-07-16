США не станут выпускать новые кассетные бомбы после передачи запасов Украине
Джейк Салливан: США не планируют восстанавливать свои запасы кассетных снарядов
Соединённые Штаты не собираются восстанавливать собственные резервы кассетных боеприпасов после передачи этого вида вооружения Украине. Об этом рассказал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью NBC.
В американском ВПК намерены сфокусироваться на производстве снарядов калибра 155 мм и увеличить их запасы до такого уровня, который потребуется для оборонных нужд Украины, сообщил Салливан. По его признанию, во время президентства Джо Байдена выяснилось, что резервы этого вида боеприпасов довольно низки, хотя они являются стандартом НАТО.
На вопрос ведущего о том, не считает ли Салливан, что репутация Штатов пострадала с моральной точки зрения после отправки кассетных бомб ВСУ, советник американского президента ответил отрицательно. Он считает поставки оправданными и никакой моральной дилеммы в них не видит.
"Я бы сказал, мы делаем всё возможное, чтобы дать Украине то, что ей нужно, и страна не была беззащитна", — подытожил Салливан.
Как сообщал Лайф, 7 июля стало известно о планах США выделить Киеву очередной пакет военной помощи, в который в том числе вошли и кассетные боеприпасы. 13 июля Пентагон подтвердил передачу снарядов Украине. При этом не вся политическая общественность одобрила такой шаг. Например, официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила, что ещё совсем недавно Вашингтон называл применение этих бомб военным преступлением. Сегодня президент РФ Владимир Путин заявил, что США поставляют ВСУ кассетные бомбы не от хорошей жизни.
Picture alliance via Getty Images / Philipp Schulze