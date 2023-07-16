США не станут выпускать новые кассетные бомбы после передачи запасов Украине

Соединённые Штаты не собираются восстанавливать собственные резервы кассетных боеприпасов после передачи этого вида вооружения Украине. Об этом рассказал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью NBC.





В американском ВПК намерены сфокусироваться на производстве снарядов калибра 155 мм и увеличить их запасы до такого уровня, который потребуется для оборонных нужд Украины, сообщил Салливан. По его признанию, во время президентства Джо Байдена выяснилось, что резервы этого вида боеприпасов довольно низки, хотя они являются стандартом НАТО.

На вопрос ведущего о том, не считает ли Салливан, что репутация Штатов пострадала с моральной точки зрения после отправки кассетных бомб ВСУ, советник американского президента ответил отрицательно. Он считает поставки оправданными и никакой моральной дилеммы в них не видит.