Регион

Уведомления отключены

17 июля, 05:49

Пункты временного размещения откроют в Восточном Крыму после ЧП на мосту

Пункты временного размещения (ПВР) планируется открыть в Восточном Крыму в связи с происшествием на Крымском мосту. Об этом сообщил советник главы полуострова по информационной политике Олег Крючков.

"Планируется открытие пунктов временного размещения в Восточном Крыму", — написал Крючков в своём телеграм-канале.

Он уточнил, что в ПВР туристы смогут получить любую помощь и информацию об альтернативном маршруте, железнодорожном сообщении, а также работе паромной переправы. Крючков обратил внимание туристов, которые выбрали альтернативный маршрут, что работают три пункта пропуска, соединяющие Крым с Херсонской областью: Армянск, Джанкой, Перекоп. По его словам, для проезда по альтернативному маршруту нужно при себе иметь паспорта для взрослых, свидетельства о рождении для детей и документы на автомобиль.

Лайф публикует видео с разрушенным пролётом на Крымском мосту

Лайф публикует видео с разрушенным пролётом на Крымском мосту

Напомним, глава Крыма Сергей Аксёнов рано утром 17 июля сообщил о ЧП на Крымском мосту. Движение автотранспорта было остановлено. По предварительным данным, произошёл взрыв, в результате которого погибла семейная пара из Белгородской области, их 14-летняя дочь пострадала. В Темрюкском районе на Кубани сформировали оперативный штаб для помощи людям в пробке. В Министерстве транспорта оценили повреждения, которые получил Крымский мост.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Мальгавко

Иван Косицын
  • Новости
  • Происшествия
  • Крым, Республика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров