Пункты временного размещения откроют в Восточном Крыму после ЧП на мосту

Он уточнил, что в ПВР туристы смогут получить любую помощь и информацию об альтернативном маршруте, железнодорожном сообщении, а также работе паромной переправы. Крючков обратил внимание туристов, которые выбрали альтернативный маршрут, что работают три пункта пропуска, соединяющие Крым с Херсонской областью: Армянск, Джанкой, Перекоп. По его словам, для проезда по альтернативному маршруту нужно при себе иметь паспорта для взрослых, свидетельства о рождении для детей и документы на автомобиль.