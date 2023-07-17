Пункты временного размещения откроют в Восточном Крыму после ЧП на мосту
Пункты временного размещения (ПВР) планируется открыть в Восточном Крыму в связи с происшествием на Крымском мосту. Об этом сообщил советник главы полуострова по информационной политике Олег Крючков.
"Планируется открытие пунктов временного размещения в Восточном Крыму", — написал Крючков в своём телеграм-канале.
Он уточнил, что в ПВР туристы смогут получить любую помощь и информацию об альтернативном маршруте, железнодорожном сообщении, а также работе паромной переправы. Крючков обратил внимание туристов, которые выбрали альтернативный маршрут, что работают три пункта пропуска, соединяющие Крым с Херсонской областью: Армянск, Джанкой, Перекоп. По его словам, для проезда по альтернативному маршруту нужно при себе иметь паспорта для взрослых, свидетельства о рождении для детей и документы на автомобиль.
Напомним, глава Крыма Сергей Аксёнов рано утром 17 июля сообщил о ЧП на Крымском мосту. Движение автотранспорта было остановлено. По предварительным данным, произошёл взрыв, в результате которого погибла семейная пара из Белгородской области, их 14-летняя дочь пострадала. В Темрюкском районе на Кубани сформировали оперативный штаб для помощи людям в пробке. В Министерстве транспорта оценили повреждения, которые получил Крымский мост.
ТАСС / Сергей Мальгавко