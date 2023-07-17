Автобусные рейсы из Крыма приостановлены

После чрезвычайного происшествия на Крымском мосту приостановили автобусные рейсы с полуострова в другие российские регионы. Об этом сообщили в справочной "Крымавтотранса".

"Возможно, будет восстановлено движение по одной части моста либо на паром будем загонять пассажирские автобусы. Они пока стоят", — приводит сообщение ТАСС.