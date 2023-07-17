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17 июля, 06:26

Автобусные рейсы из Крыма приостановлены

Автобусные рейсы из Краснодара в Крым отменены из-за ЧП на Крымском мосту

После чрезвычайного происшествия на Крымском мосту приостановили автобусные рейсы с полуострова в другие российские регионы. Об этом сообщили в справочной "Крымавтотранса".

"Возможно, будет восстановлено движение по одной части моста либо на паром будем загонять пассажирские автобусы. Они пока стоят", — приводит сообщение ТАСС.

Также отменены автобусные рейсы из Краснодара в Крым, сообщила пресс-служба краснодарского автовокзала. А по данным "Крымавтотранса", автобус в направлении Минска хотят пустить по альтернативному маршруту.

Возобновлено железнодорожное сообщение через Крымский мост после ЧП

Возобновлено железнодорожное сообщение через Крымский мост после ЧП

Напомним, глава Крыма Сергей Аксёнов рано утром 17 июля сообщил о ЧП на Крымском мосту. Движение автотранспорта было остановлено. По предварительным данным, произошёл взрыв, в результате которого погибла семейная пара из Белгородской области, их 14-летняя дочь пострадала. В Темрюкском районе на Кубани сформировали оперативный штаб для помощи людям в пробке. В Министерстве транспорта оценили повреждения, которые получил Крымский мост.

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ТАСС / Андрей Рубцов

Светлана Оперук
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