Автобусные рейсы из Крыма приостановлены
Автобусные рейсы из Краснодара в Крым отменены из-за ЧП на Крымском мосту
После чрезвычайного происшествия на Крымском мосту приостановили автобусные рейсы с полуострова в другие российские регионы. Об этом сообщили в справочной "Крымавтотранса".
"Возможно, будет восстановлено движение по одной части моста либо на паром будем загонять пассажирские автобусы. Они пока стоят", — приводит сообщение ТАСС.
Также отменены автобусные рейсы из Краснодара в Крым, сообщила пресс-служба краснодарского автовокзала. А по данным "Крымавтотранса", автобус в направлении Минска хотят пустить по альтернативному маршруту.
Напомним, глава Крыма Сергей Аксёнов рано утром 17 июля сообщил о ЧП на Крымском мосту. Движение автотранспорта было остановлено. По предварительным данным, произошёл взрыв, в результате которого погибла семейная пара из Белгородской области, их 14-летняя дочь пострадала. В Темрюкском районе на Кубани сформировали оперативный штаб для помощи людям в пробке. В Министерстве транспорта оценили повреждения, которые получил Крымский мост.
ТАСС / Андрей Рубцов