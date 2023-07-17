В Крыму рассказали, когда войдёт в график движение поездов после теракта на мосту
Советник главы Крыма Крючков: Движение поездов войдёт в график до вечера 17 июля
Движение поездов после теракта на Крымском мосту войдёт в график до вечера 17 июля. Об этом заявил советник главы полуострова Олег Крючков в эфире телеканала "Россия 24".
"Окна между движениями дальних поездов позволяют отправлять электрички, и, как обещают, до вечера поезда войдут в график", — сказал он.
Напомним, утром 17 июля произошёл взрыв на Крымском мосту. В результате случившегося погибла семейная пара из Белгородской области, их 14-летняя дочь пострадала. Девочку госпитализировали, она находится в реанимации. По данным НАК, атаку совершили два украинских беспилотных надводных аппарата, в результате было повреждено дорожное полотно. СК после случившегося возбудил уголовное дело по статье о теракте. В МИД РФ заявили, что атаку на Крымский мост совершил киевский режим, который является террористическим.
ТАСС / Сергей Мальгавко