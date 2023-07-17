Белгородские власти выплатят матпомощь родным погибших при атаке на Крымский мост

Власти покроют все расходы на похороны погибших в результате теракта на Крымском мосту жителей Белгородской области. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

В ходе оперативного совещания он отметил, что власти уже связались с родственниками погибших. Как указал Гладков, сейчас необходимо "помочь привезти тела, организовать похороны".

"Все затраты, Андрей Николаевич (Гриднев, глава Новооскольского района. — Прим. Лайфа), берёте на себя вы, если необходима помощь, докладываете, область поможет", — сказал губернатор области во время совещания.