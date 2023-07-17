Белгородские власти выплатят матпомощь родным погибших при атаке на Крымский мост
Губернатор Гладков: Власти выплатят матпомощь родным погибших на Крымском мосту
Власти покроют все расходы на похороны погибших в результате теракта на Крымском мосту жителей Белгородской области. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.
В ходе оперативного совещания он отметил, что власти уже связались с родственниками погибших. Как указал Гладков, сейчас необходимо "помочь привезти тела, организовать похороны".
"Все затраты, Андрей Николаевич (Гриднев, глава Новооскольского района. — Прим. Лайфа), берёте на себя вы, если необходима помощь, докладываете, область поможет", — сказал губернатор области во время совещания.
Кроме того, местные власти окажут материальную помощь родственникам погибших, в том числе их пострадавшей дочери.
Напомним, рано утром 17 июля произошёл взрыв на Крымском мосту. В результате ЧП погибла семейная пара из Белгородской области, их 14-летняя дочь пострадала. Девочку госпитализировали, она находится в реанимации. По данным НАК, атаку совершили два украинских беспилотных надводных аппарата, в результате было повреждено дорожное полотно. СК после случившегося возбудил уголовное дело по статье о теракте. В МИД РФ заявили, что атаку на Крымский мост совершил киевский режим, который является террористическим.
ТАСС / Сергей Мальгавко