Балицкий: Сухопутный маршрут в Крым через новые регионы работает штатно

Крым не отрезан от материковой части России, сухопутный маршрут на полуостров через новые регионы работает в штатном режиме и безопасен. Об этом заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

"Крым не отрезан от материковой части России и не может быть отрезан, сухопутный маршрут через новые регионы, в том числе через Запорожскую область, работает в штатном режиме", — написал Балицкий в своём телеграм-канале.