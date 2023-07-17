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17 июля, 08:01

Балицкий: Сухопутный маршрут в Крым через новые регионы работает штатно

Крым не отрезан от материковой части России, сухопутный маршрут на полуостров через новые регионы работает в штатном режиме и безопасен. Об этом заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

"Крым не отрезан от материковой части России и не может быть отрезан, сухопутный маршрут через новые регионы, в том числе через Запорожскую область, работает в штатном режиме", — написал Балицкий в своём телеграм-канале.

По его словам, администрация Запорожской области окажет всю необходимую помощь в регулировании автомобильного трафика, сухопутный маршрут безопасен и отработан.

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Напомним, рано утром 17 июля стало известно о взрыве на Крымском мосту. По данным НАК, атаку совершили два украинских беспилотных надводных аппарата, было повреждено дорожное полотно. СК уже возбудил дело по статье "Теракт". В результате ЧП погибла семейная пара из Белгородской области, их 14-летняя дочь пострадала. За её жизнь сейчас борются врачи. Власти Крыма и Кубани ранее призвали туристов и жителей воздержаться от поездок через мост и выбрать альтернативный маршрут через новые регионы.

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ТАСС / Эрик Романенко

Александра Вишнякова
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