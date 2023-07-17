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Опубликовано 17 июля 2023, 11:44
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В Госдуме назвали две причины, из-за которых Киев снова решился на теракт

Вице-спикер Госдумы Чернышов: Киев перешёл к терактам из-за провального контрнаступа

Повреждённый пролёт Крымского моста просел (в направлении Керчи). Другой пролёт (в сторону Тамани) разрушен. Фото © t.me / SHOT

Повреждённый пролёт Крымского моста просел (в направлении Керчи). Другой пролёт (в сторону Тамани) разрушен. Фото © t.me / SHOT

Украина вернулась к тактике терроризма из-за провального контрнаступления и холодного приёма на саммите НАТО. Таким мнением поделился с журналистами в понедельник вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. Он заявил, что атака гражданского объекта, безусловно, является терактом.

"После провального контрнаступа и холодного приёма на саммите НАТО киевские власти вернулись к своей любимой тактике: ударам по безоружным мирным людям", приводит его слова РИА "Новости".

Чернышов пожелал крымчанам мужества и выдержки и напомнил, что такие атаки нацелены в первую очередь на то, чтобы посеять панику.

"Не доставим им такой радости Мост выстоял. И мы выстоим", — заключил он.

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Напомним, рано утром 17 июля стало известно о взрыве на Крымском мосту. По данным НАК, атаку совершили два украинских беспилотных надводных аппарата, было повреждено дорожное полотно. СК уже возбудил дело по статье "Теракт". В результате ЧП погибла семейная пара из Белгородской области, их 14-летняя дочь пострадала. За её жизнь сейчас борются врачи.

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Марина Калегина
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