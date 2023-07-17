В Госдуме назвали две причины, из-за которых Киев снова решился на теракт

Украина вернулась к тактике терроризма из-за провального контрнаступления и холодного приёма на саммите НАТО. Таким мнением поделился с журналистами в понедельник вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. Он заявил, что атака гражданского объекта, безусловно, является терактом.

"После провального контрнаступа и холодного приёма на саммите НАТО киевские власти вернулись к своей любимой тактике: ударам по безоружным мирным людям", — приводит его слова РИА "Новости".

Чернышов пожелал крымчанам мужества и выдержки и напомнил, что такие атаки нацелены в первую очередь на то, чтобы посеять панику.