В Госдуме назвали две причины, из-за которых Киев снова решился на теракт
Вице-спикер Госдумы Чернышов: Киев перешёл к терактам из-за провального контрнаступа
Повреждённый пролёт Крымского моста просел (в направлении Керчи). Другой пролёт (в сторону Тамани) разрушен. Фото © t.me / SHOT
Украина вернулась к тактике терроризма из-за провального контрнаступления и холодного приёма на саммите НАТО. Таким мнением поделился с журналистами в понедельник вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. Он заявил, что атака гражданского объекта, безусловно, является терактом.
"После провального контрнаступа и холодного приёма на саммите НАТО киевские власти вернулись к своей любимой тактике: ударам по безоружным мирным людям", — приводит его слова РИА "Новости".
Чернышов пожелал крымчанам мужества и выдержки и напомнил, что такие атаки нацелены в первую очередь на то, чтобы посеять панику.
"Не доставим им такой радости Мост выстоял. И мы выстоим", — заключил он.
Напомним, рано утром 17 июля стало известно о взрыве на Крымском мосту. По данным НАК, атаку совершили два украинских беспилотных надводных аппарата, было повреждено дорожное полотно. СК уже возбудил дело по статье "Теракт". В результате ЧП погибла семейная пара из Белгородской области, их 14-летняя дочь пострадала. За её жизнь сейчас борются врачи.