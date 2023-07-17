Экс-глава одесского "Правого сектора"* поглумилcя над смертью семьи на Крымском мосту
Супруги Алексей и Наталья Кулик из Старого Оскола погибли на Крымском мосту, а их 14-летняя дочь сейчас в больнице. Фото из соцсетей
Бывший лидер одесской ячейки "Правого сектора"* Сергей Стерненко, который, несмотря на доказанные похищения, пытки, вымогательство и убийства, избежал тюрьмы, жестоко поглумился над гибелью россиян в результате ЧП на Крымском мосту. В своём телеграм-канале он выложил фото супружеской пары из Старого Оскола, чьи жизни оборвались из-за украинской атаки, и сопроводил издевательской надписью.
"Как в Крым съездили, кацапы? У вас штраф за незаконный переход государственной границы Украины", — съязвил Стерненко.
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Напомним, рано утром 17 июля стало известно о взрыве на Крымском мосту. По данным НАК, атаку совершили два украинских беспилотных надводных аппарата, было повреждено дорожное полотно. СК уже возбудил дело по статье "Теракт". В результате ЧП погибла семейная пара из Белгородской области, их 14-летняя дочь пострадала. За её жизнь сейчас борются врачи.
* Запрещённая в России экстремистская организация.