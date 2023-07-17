Регион

Уведомления отключены

17 июля, 08:18

Экс-глава одесского "Правого сектора"* поглумилcя над смертью семьи на Крымском мосту

<p>Супруги Алексей и Наталья Кулик из Старого Оскола погибли на Крымском мосту, а их 14-летняя дочь сейчас в больнице. Фото из соцсетей</p>

Супруги Алексей и Наталья Кулик из Старого Оскола погибли на Крымском мосту, а их 14-летняя дочь сейчас в больнице. Фото из соцсетей

Бывший лидер одесской ячейки "Правого сектора"* Сергей Стерненко, который, несмотря на доказанные похищения, пытки, вымогательство и убийства, избежал тюрьмы, жестоко поглумился над гибелью россиян в результате ЧП на Крымском мосту. В своём телеграм-канале он выложил фото супружеской пары из Старого Оскола, чьи жизни оборвались из-за украинской атаки, и сопроводил издевательской надписью.

"Как в Крым съездили, кацапы? У вас штраф за незаконный переход государственной границы Украины", съязвил Стерненко.

"Кажется, что это сон": Коллега трогательно рассказала о погибшей в результате атаки на Крымский мост

"Кажется, что это сон": Коллега трогательно рассказала о погибшей в результате атаки на Крымский мост

Напомним, рано утром 17 июля стало известно о взрыве на Крымском мосту. По данным НАК, атаку совершили два украинских беспилотных надводных аппарата, было повреждено дорожное полотно. СК уже возбудил дело по статье "Теракт". В результате ЧП погибла семейная пара из Белгородской области, их 14-летняя дочь пострадала. За её жизнь сейчас борются врачи.

* Запрещённая в России экстремистская организация.

Марина Калегина
  • Новости
  • Украина
  • Правый сектор
  • Происшествия
  • Крым, Республика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров