Экс-глава одесского "Правого сектора"* поглумилcя над смертью семьи на Крымском мосту

Бывший лидер одесской ячейки "Правого сектора"* Сергей Стерненко, который, несмотря на доказанные похищения, пытки, вымогательство и убийства, избежал тюрьмы, жестоко поглумился над гибелью россиян в результате ЧП на Крымском мосту. В своём телеграм-канале он выложил фото супружеской пары из Старого Оскола, чьи жизни оборвались из-за украинской атаки, и сопроводил издевательской надписью.