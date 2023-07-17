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17 июля, 09:20

В Кремле рассказали о распоряжениях Путина после украинского теракта на Крымском мосту

Песков: Путин распорядился о помощи и содействии людям, направляющимся в Крым

Президент Владимир Путин поручил организовать проведение ремонтно-восстановительных работ на Крымском мосту вице-премьеру Марату Хуснуллину. Об этом проинформировал журналистов в понедельник, 17 июля, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Кроме того, российский лидер поручил помочь людям, которые сейчас находятся в пути на крымском направлении.

"Президент дал поручение об организации работы по движению транспорта на крымском направлении, обеспечению помощи и содействия людям, находящимся в пути", — сказал Песков.

Медведев призвал к "негуманным методам" против организаторов теракта на Крымском мосту

Медведев призвал к "негуманным методам" против организаторов теракта на Крымском мосту

Напомним, рано утром 17 июля стало известно о взрыве на Крымском мосту. По данным НАК, атаку совершили два украинских беспилотных надводных аппарата, было повреждено дорожное полотно. СК уже возбудил дело по статье "Теракт". В результате ЧП погибла семейная пара из Белгородской области, их 14-летняя дочь пострадала. За её жизнь сейчас борются врачи.

Обложка ©

T.me / SHOT

Марина Калегина
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