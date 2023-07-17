В Кремле рассказали о распоряжениях Путина после украинского теракта на Крымском мосту
Песков: Путин распорядился о помощи и содействии людям, направляющимся в Крым
Президент Владимир Путин поручил организовать проведение ремонтно-восстановительных работ на Крымском мосту вице-премьеру Марату Хуснуллину. Об этом проинформировал журналистов в понедельник, 17 июля, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Кроме того, российский лидер поручил помочь людям, которые сейчас находятся в пути на крымском направлении.
"Президент дал поручение об организации работы по движению транспорта на крымском направлении, обеспечению помощи и содействия людям, находящимся в пути", — сказал Песков.
Напомним, рано утром 17 июля стало известно о взрыве на Крымском мосту. По данным НАК, атаку совершили два украинских беспилотных надводных аппарата, было повреждено дорожное полотно. СК уже возбудил дело по статье "Теракт". В результате ЧП погибла семейная пара из Белгородской области, их 14-летняя дочь пострадала. За её жизнь сейчас борются врачи.