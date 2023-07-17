В Кремле рассказали о распоряжениях Путина после украинского теракта на Крымском мосту

Президент Владимир Путин поручил организовать проведение ремонтно-восстановительных работ на Крымском мосту вице-премьеру Марату Хуснуллину. Об этом проинформировал журналистов в понедельник, 17 июля, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Кроме того, российский лидер поручил помочь людям, которые сейчас находятся в пути на крымском направлении.