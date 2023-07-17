Песков оценил возможность разрыва отношений с США после атаки на Крымский мост
Песков: РФ не будет разрывать отношения с США после теракта на Крымском мосту
Москва прекрасно знает, какой объём информации поступает Киеву из НАТО и Вашингтона. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, подчеркнув, что в данном вопросе нет никаких иллюзий.
"Мы знаем, насколько глубокая координация… Мы знаем, какой объём информации поступает и из НАТО, и из США в Киев на постоянной основе. Здесь у нас никаких иллюзий нет", — сказал представитель Кремля.
При этом Песков, комментируя атаку Киева на Крымский мост, заявил, что разрыв отношений с другими странами, в том числе с США, вряд ли возможен, поскольку "в самые острые моменты всё равно нужны каналы для диалога".
"Это не означает, что мы развиваем отношения, об этом речи не может быть, но каналы для диалога нужны", — подчеркнул Песков.
Напомним, рано утром 17 июля стало известно о взрыве на Крымском мосту. По данным НАК, атаку совершили два украинских беспилотных надводных аппарата, было повреждено дорожное полотно. СК уже возбудил дело по статье "Теракт". В результате ЧП погибла семейная пара из Белгородской области, их 14-летняя дочь пострадала. За её жизнь сейчас борются врачи.
ТАСС / Сергей Бобылев