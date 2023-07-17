Песков оценил возможность разрыва отношений с США после атаки на Крымский мост

Москва прекрасно знает, какой объём информации поступает Киеву из НАТО и Вашингтона. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, подчеркнув, что в данном вопросе нет никаких иллюзий.

"Мы знаем, насколько глубокая координация… Мы знаем, какой объём информации поступает и из НАТО, и из США в Киев на постоянной основе. Здесь у нас никаких иллюзий нет", — сказал представитель Кремля.

При этом Песков, комментируя атаку Киева на Крымский мост, заявил, что разрыв отношений с другими странами, в том числе с США, вряд ли возможен, поскольку "в самые острые моменты всё равно нужны каналы для диалога".