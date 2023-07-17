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17 июля, 09:45

Стало известно о сорванных планах ВСУ по гораздо более масштабной атаке на Крымском мосту

SHOT: ВСУ хотели разрушить и авто-, и ж/д части Крымского моста, но всё пошло не по плану

<p>Первые минуты после взрыва на Крымском мосту. Обложка © <a href="https://t.me/shot_shot/54212" target="_blank" rel="noopener noreferrer">t.me / SHOT</a> </p>

Первые минуты после взрыва на Крымском мосту. Обложка © t.me / SHOT

ВСУ с помощью двух дронов планировали разрушить и автомобильную, и железнодорожную части Крымского моста. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на источники. По данным телеграм-канала, у исполнителей атаки всё пошло не по плану.

У первого беспилотника, по данным источника, не хватило мощности, чтобы полностью разрушить пролёты автомобильной части моста. Второй, предназначенный для железнодорожной части, взорвался не в том месте, поэтому не нанёс конструкциям никакого ущерба.

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Напомним, рано утром 17 июля стало известно о взрыве на Крымском мосту. По данным НАК, атаку совершили два украинских беспилотных надводных аппарата, было повреждено дорожное полотно. СК уже возбудил дело по статье "Теракт". В результате ЧП погибла семейная пара из Белгородской области, их 14-летняя дочь пострадала. За её жизнь сейчас борются врачи.

Алексей Берковиц
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