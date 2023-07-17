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17 июля, 10:07

"Ударило без грохота": Футболисты ростовского СКА стали очевидцами теракта на Крымском мосту

Футболисты ростовского СКА застряли в Крыму после теракта на мосту

<p>Последствия взрыва на Крымском мосту. Обложка © Telegram /<a href="https://t.me/shot_shot/54212" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> SHOT</a></p>

Последствия взрыва на Крымском мосту. Обложка © Telegram / SHOT

Футболисты ростовского СКА, выступающего во Второй лиге, застряли в Крыму после сегодняшнего теракта на мосту, совершённого Киевом. Накануне вечером команда приехала на полуостров, где сыграла матч против ФК "Севастополь", встреча завершилась победой хозяев (3:1).

Как рассказал полузащитник ростовского клуба Николай Шульжевский, их автобус оказался рядом с 145-й опорой Крымского моста, на которую и пришёлся удар. В результате лопнуло лобовое стекло транспортного средства, а все находившиеся в нём люди чудом остались живы.

"Ехали по мосту, заметили, что сверху что-то летит, ударило без грохота, увидели только вспышку. Чуть ближе подъехали — там дыра, двинулись обратно", — приводит телеграм-канал Don Mash слова Шульжевского.

Стало известно о сорванных планах ВСУ по гораздо более масштабной атаке на Крымском мосту

Стало известно о сорванных планах ВСУ по гораздо более масштабной атаке на Крымском мосту

Напомним, рано утром 17 июля стало известно о взрыве на Крымском мосту. По данным НАК, атаку совершили два украинских беспилотных надводных аппарата. СК уже возбудил дело по статье "Теракт" и показал видео с последствиями взрыва. В результате этого теракта погибла семейная пара из Белгородской области, 14-летняя дочь пострадала. Сейчас девочка находится в больнице в Краснодарском крае и не знает, что её родители погибли. Рядом с ней муж её тёти.

Наталья Исакова
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