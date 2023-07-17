"Ударило без грохота": Футболисты ростовского СКА стали очевидцами теракта на Крымском мосту

Футболисты ростовского СКА, выступающего во Второй лиге, застряли в Крыму после сегодняшнего теракта на мосту, совершённого Киевом. Накануне вечером команда приехала на полуостров, где сыграла матч против ФК "Севастополь", встреча завершилась победой хозяев (3:1).

Как рассказал полузащитник ростовского клуба Николай Шульжевский, их автобус оказался рядом с 145-й опорой Крымского моста, на которую и пришёлся удар. В результате лопнуло лобовое стекло транспортного средства, а все находившиеся в нём люди чудом остались живы.