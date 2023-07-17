Больше не свинка: Певица Бьянка похудела на 12 кг и похвасталась результатами на фото с голой попой

Все помнят певицу Бьянку по песням "Были танцы" и "Стиль собачки". В своих клипах исполнительница любила похвастаться точёной фигуркой, поэтому практически всегда показывалась в полуголом виде или очень откровенных нарядах. Но вот последние несколько лет от Бьянки особых вестей не было и внешне 37-летняя звезда очень изменилась: появились отёки на лице, да и вес прибавился. От миниатюрной сексуашки ничего не осталось.

Певица Бьянка рассказала про проблемы со здоровьем и почему набрала вес. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / biankarnb

Сама знаменитость долгое время не афишировала причины таких явных перемен, видимо, стесняясь. Но недавно в интервью для ютуб-канала FAMETIME TV всё же рассказала про проблемы со здоровьем.

"Врачи обнаружили грыжу в позвоночнике, гиперлордоз и плоскостопие. А ещё недавно я перенесла операцию, не буду говорить в связи с чем. Она была очень тяжёлая. Отходила полтора месяца, но сейчас всё хорошо. Я пью определённые таблетки и гормоны для того, чтобы восстановить здоровье", — рассказала в интервью Бьянка.

Возможно, именно из-за таинственной операции и гормональной терапии певица быстро и сильно набрала в весе, что даже перестала походить на себя прежнюю. Но, несмотря на возможную депрессию, девушка смогла взять себя в руки и начать путь к фигуре мечты. Которая, кажется, уже начинает вырисовываться.

Похудевшая Бьянка выставила напоказ сочное тело. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / biankarnb

Совсем недавно, радуясь первым заметным результатам, Бьянка выложила у себя в профиле несколько фотографий, подписав, что похудела уже на 12 кг и останавливаться на достигнутом не собирается. Без секса не обошлось. На снимках исполнительница хита "Были танцы" позирует на любимый провокационный манер, подставляя в объектив камеры подкаченные ягодицы и постройневшие ноги. А вот животик не показывает, видимо, с той стороны похудение оказалось не таким эффективным.

Кстати, поделившись откровениями, певица Бьянка рассказала, что у неё как-то намечался роман с депутатом Госдумы. Но девушка не захотела вступать в отношения с человеком, кто любит проводить время в сауне в компании женщин с низкой социальной ответственностью. Хотя мужчина, по рассказам, одаривал цветами, подарками и платил гонорары выше озвученных.

Как сейчас выглядит певица Бьянка, есть ли у неё муж? Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / biankarnb

Также Бьянка сказала, что с 16-ти лет всегда находилась с кем-то в отношениях, поэтому затишье на данный момент ей нравится. "Я с 16 лет в отношениях. Постоянно с кем-то жила: то по пять лет, то по шесть, то год, то полгода. Меня постоянно звали замуж. Все хотели от меня детей. <…> У меня сейчас такой период, когда я вообще не хочу серьёзных отношений и не хочу замуж. Мне хорошо жить одной".