Депутат прокомментировал ответ Минобороны на подрыв Крымского моста

Удар Вооружённых сил России по местам изготовления безэкипажных катеров в районе Одессы является адекватным ответом на подрыв Крымского моста. Такое мнение в беседе с Лайфом высказал депутат Госдумы Амир Хамитов.

"Считаю, что это — адекватный ответ тому беспределу, который украинские террористы устроили вчерашним утром. Любая попытка атаки на наши территории не останется без ответа. И каждый, кто только подумает о нанесении удара, должен понимать, что ответ будет максимально жёстким", — отметил парламентарий.

Он считает, что к террористам не может быть никаких снисхождений, они понимают только силу. По мнению Хамитова, глубокое разочарование ждёт тех, кто надеется, что преступления им будут сходить с рук.