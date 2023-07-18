Депутат прокомментировал ответ Минобороны на подрыв Крымского моста
Депутат Хамитов: РФ адекватно ответила на удар по Крымскому мосту
Удар Вооружённых сил России по местам изготовления безэкипажных катеров в районе Одессы является адекватным ответом на подрыв Крымского моста. Такое мнение в беседе с Лайфом высказал депутат Госдумы Амир Хамитов.
"Считаю, что это — адекватный ответ тому беспределу, который украинские террористы устроили вчерашним утром. Любая попытка атаки на наши территории не останется без ответа. И каждый, кто только подумает о нанесении удара, должен понимать, что ответ будет максимально жёстким", — отметил парламентарий.
Он считает, что к террористам не может быть никаких снисхождений, они понимают только силу. По мнению Хамитова, глубокое разочарование ждёт тех, кто надеется, что преступления им будут сходить с рук.
Напомним, утром 17 июля стало известно о теракте на Крымском мосту. В результате случившегося погибла семейная пара, а их 14-летняя дочь получила травмы. В Кремле заявили, что атаку совершила Украина. Как рассказали в НАК, мост атаковали два украинских беспилотных надводных аппарата.
18 июля в Минобороны РФ сообщили о том, что ВС РФ нанесли "групповой удар возмездия" по местам изготовления безэкипажных катеров, а также подготовки терактов с их применением. Все намеченные цели поражены.
ТАСС / фотохост-агентство ТАСС / Дмитрий Феоктистов