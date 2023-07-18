Российских туристов не испугали сообщения о неизвестной болезни в Египте

Спрос на продажи туров в Египет не сократился после новостей о неизвестном заболевании в этом государстве. Об этом заявили в Российском союзе туриндустрии.

"Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль за рейсами из Египта в связи со случаями неизвестного заболевания, схожего с лихорадкой денге, в провинции Кена. Туроператоры – члены Российского союза туриндустрии не заметили снижения спроса на направлении после заявлений ведомства", — отметили в РСТ.

В компаниях подчеркнули, что опасности для россиян на египетских курортах нет. Член правления Российского союза туриндустрии, заместитель генерального директора Tez Tour Владимир Каганер добавил, что туристы не заметят усиления контроля на рейсах — это касается более тщательной работы сотрудников в ходе дистанционной, а не персональной термометрии. По его словам, с египетских курортов не приходит тревожных вестей. Данное направление находится на втором месте по востребованности у отдыхающих, при этом их не слишком много, поэтому туры продаются по приемлемым ценам.