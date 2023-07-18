Российских туристов не испугали сообщения о неизвестной болезни в Египте
РСТ: Новости о неизвестной болезни в Египте не повлияли на продажи туров
Спрос на продажи туров в Египет не сократился после новостей о неизвестном заболевании в этом государстве. Об этом заявили в Российском союзе туриндустрии.
"Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль за рейсами из Египта в связи со случаями неизвестного заболевания, схожего с лихорадкой денге, в провинции Кена. Туроператоры – члены Российского союза туриндустрии не заметили снижения спроса на направлении после заявлений ведомства", — отметили в РСТ.
В компаниях подчеркнули, что опасности для россиян на египетских курортах нет. Член правления Российского союза туриндустрии, заместитель генерального директора Tez Tour Владимир Каганер добавил, что туристы не заметят усиления контроля на рейсах — это касается более тщательной работы сотрудников в ходе дистанционной, а не персональной термометрии. По его словам, с египетских курортов не приходит тревожных вестей. Данное направление находится на втором месте по востребованности у отдыхающих, при этом их не слишком много, поэтому туры продаются по приемлемым ценам.
Ранее Минздрав Египта сообщил о случаях неизвестного заболевания в деревне Эль-Аликат. Симптомы похожи на признаки лихорадки денге. Позже стало известно, что среди туристов, вернувшихся из Египта в Красноярский край, зарегистрировано якобы 18 случаев таинственного заболевания. Эти данные опровергли в Роспотребнадзоре. В Минздраве Египта заявили об отсутствии причин для беспокойства из-за новой болезни.