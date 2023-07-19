Байден встретился с папским посланником по урегулированию на Украине
Глава США Джо Байден встретился с посланником папы римского по урегулированию на Украине кардиналом Маттео Дзуппи. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.
По данным пресс-службы Белого дома, стороны "обсудили усилия Святого престола по предоставлению гуманитарной помощи" жителям Украины.
Напомним, папа римский Франциск решил провести "мирную миссию" по содействию урегулированию конфликта на Украине. Его посланником по данному вопросу стал Маттео Дзуппи, который ранее посетил Киев. Целью визита Дзуппи в Москву заявлялось достижение "справедливого мира". В российской столице он обсудил с Ушаковым условия для переговоров России и Украины.
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