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19 июля, 02:39

Байден встретился с папским посланником по урегулированию на Украине

Глава США Джо Байден встретился с посланником папы римского по урегулированию на Украине кардиналом Маттео Дзуппи. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

По данным пресс-службы Белого дома, стороны "обсудили усилия Святого престола по предоставлению гуманитарной помощи" жителям Украины.

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Напомним, папа римский Франциск решил провести "мирную миссию" по содействию урегулированию конфликта на Украине. Его посланником по данному вопросу стал Маттео Дзуппи, который ранее посетил Киев. Целью визита Дзуппи в Москву заявлялось достижение "справедливого мира". В российской столице он обсудил с Ушаковым условия для переговоров России и Украины.

Обложка ©

Flickr / Whitehouse

Анатолий Симоненко
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