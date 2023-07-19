Взрывы на горящем полигоне в Крыму ещё продолжаются

На горящем войсковом полигоне в Крыму всё ещё продолжаются взрывы. Об этом сообщил председатель Государственного совета региона Владимир Константинов.

"Сейчас взрывы ещё раздаются, там ситуация динамичная", — отметил он в эфире телеканала "Россия 24".