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19 июля, 08:05

Взрывы на горящем полигоне в Крыму ещё продолжаются

Константинов: Взрывы на полигоне в Крыму ещё продолжаются

На горящем войсковом полигоне в Крыму всё ещё продолжаются взрывы. Об этом сообщил председатель Государственного совета региона Владимир Константинов.

"Сейчас взрывы ещё раздаются, там ситуация динамичная", — отметил он в эфире телеканала "Россия 24".

Также, по словам Константинова, инфраструктура за пределами полигона, предварительно, не повреждена.

Момент взрыва на полигоне в Крыму попал на видео

Момент взрыва на полигоне в Крыму попал на видео

Напомним, на востоке Крыма на полигоне в Кировском районе произошёл пожар. Из-за ЧП перекрыли трассу "Таврида" — глава региона Сергей Аксёнов показал схему объезда. Жителей четырёх ближайших сёл на сутки отселят из места ЧП. Два пункта временного размещения примут людей, которые были эвакуированы из-за пожара.

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ТАСС / Михась Сибилевский

Александра Вишнякова
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