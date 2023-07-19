Взрывы на горящем полигоне в Крыму ещё продолжаются
Константинов: Взрывы на полигоне в Крыму ещё продолжаются
На горящем войсковом полигоне в Крыму всё ещё продолжаются взрывы. Об этом сообщил председатель Государственного совета региона Владимир Константинов.
"Сейчас взрывы ещё раздаются, там ситуация динамичная", — отметил он в эфире телеканала "Россия 24".
Также, по словам Константинова, инфраструктура за пределами полигона, предварительно, не повреждена.
Напомним, на востоке Крыма на полигоне в Кировском районе произошёл пожар. Из-за ЧП перекрыли трассу "Таврида" — глава региона Сергей Аксёнов показал схему объезда. Жителей четырёх ближайших сёл на сутки отселят из места ЧП. Два пункта временного размещения примут людей, которые были эвакуированы из-за пожара.
ТАСС / Михась Сибилевский