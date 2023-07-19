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19 июля, 08:15
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Глава военной разведки Украины Буданов взял ответственность за пожар на полигоне в Крыму

Буданов: Пожар на полигоне в Крыму стал результатом операции ГУР и ВСУ

Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что пожар на полигоне в Кировском районе Крыма стал результатом операции ГУР и ВСУ. Об этом пишет издание "Страна".

"Глава разведки Буданов заявил, что детонация склада с боеприпасами в Крыму — результат операции ГУР и ВСУ", — указано в публикации.

Взрывы на горящем полигоне в Крыму ещё продолжаются

Взрывы на горящем полигоне в Крыму ещё продолжаются

Напомним, на востоке Крыма на полигоне в Кировском районе произошёл пожар. Из-за ЧП перекрыли трассу "Таврида". Жителей четырёх крымских сёл на сутки отселят от горящего полигона. Два пункта временного размещения примут людей, которые были эвакуированы из-за пожара. Известно, что проводится эвакуация жителей сёл Кринички, Айвазовское, Абрикосовка, Приветное, всего около 2,2 тысячи человек.

Момент взрыва на полигоне в Крыму попал на видео

Момент взрыва на полигоне в Крыму попал на видео

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Telegram / ЧП / Симферополь

Иван Косицын
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