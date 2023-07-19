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19 июля, 15:48

"Он ребёнок": Пелоси попыталась защитить Байдена, но вышло не очень

Нэнси Пелоси выступила в поддержку Байдена на фоне нападок на него из-за возраста

Бывший спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси считает, что американцам очень повезло иметь такого лидера, как Джо Байден. А его солидный 80-летний возраст, по её словам, — это ерунда.

Нэнси Пелоси защитила Байдена от нападок по поводу возраста. Видео © Telegram / Пул № 3

"Я горжусь им. Нам очень повезло, что он занимает эту должность. Возраст — понятие относительное. Он ребёнок. Он моложе меня, поэтому президент для меня ребёнок", — сказала 83-летняя Пелоси в разговоре с журналистами.

Она также не сомневается, что 80-летний Байден может смело идти на второй президентский срок.

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Напомним, Байден называет себя мужчиной в самом расцвете сил, однако многие критики не уверены в его дееспособности. Причиной тому являются частые конфузы, которыми американский президент шокирует людей. Ранее он прикорнул на встрече с президентом Израиля в Белом доме перед десятками журналистов. Также на днях Байден вновь споткнулся, поднимаясь на борт самолёта, и оконфузился, пытаясь укусить маленькую девочку в Финляндии.

Обложка ©

ТАСС / EPA / ANNA SZILAGYI

Наталья Исакова
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