"Он ребёнок": Пелоси попыталась защитить Байдена, но вышло не очень
Нэнси Пелоси выступила в поддержку Байдена на фоне нападок на него из-за возраста
Бывший спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси считает, что американцам очень повезло иметь такого лидера, как Джо Байден. А его солидный 80-летний возраст, по её словам, — это ерунда.
Нэнси Пелоси защитила Байдена от нападок по поводу возраста. Видео © Telegram / Пул № 3
"Я горжусь им. Нам очень повезло, что он занимает эту должность. Возраст — понятие относительное. Он ребёнок. Он моложе меня, поэтому президент для меня ребёнок", — сказала 83-летняя Пелоси в разговоре с журналистами.
Она также не сомневается, что 80-летний Байден может смело идти на второй президентский срок.
Напомним, Байден называет себя мужчиной в самом расцвете сил, однако многие критики не уверены в его дееспособности. Причиной тому являются частые конфузы, которыми американский президент шокирует людей. Ранее он прикорнул на встрече с президентом Израиля в Белом доме перед десятками журналистов. Также на днях Байден вновь споткнулся, поднимаясь на борт самолёта, и оконфузился, пытаясь укусить маленькую девочку в Финляндии.
ТАСС / EPA / ANNA SZILAGYI