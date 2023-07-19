"Он ребёнок": Пелоси попыталась защитить Байдена, но вышло не очень

Бывший спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси считает, что американцам очень повезло иметь такого лидера, как Джо Байден. А его солидный 80-летний возраст, по её словам, — это ерунда.

Нэнси Пелоси защитила Байдена от нападок по поводу возраста. Видео © Telegram / Пул № 3

"Я горжусь им. Нам очень повезло, что он занимает эту должность. Возраст — понятие относительное. Он ребёнок. Он моложе меня, поэтому президент для меня ребёнок", — сказала 83-летняя Пелоси в разговоре с журналистами.