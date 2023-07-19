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19 июля, 17:42

Икону "Троица" Рублёва вынесли из храма Христа Спасителя

Икону "Святая Троица" Андрея Рублёва вынесли из храма Христа Спасителя и стали грузить в автофургон организации "Арт-курьер". Об этом сообщает ТАСС.

Лайф напоминает, что в мае патриарх Кирилл просил разрешения выставить икону Рублёва в храме Христа Спасителя в связи с праздником Святой Троицы всего на две недели, однако российский лидер Владимир Путин вернул святыню церкви бессрочно. Икону привезли в московский храм 3 июня. 12 июля был подписан договор о передаче "Троицы" в безвозмездное пользование. Сейчас "Троицу" ожидает плановая реставрация, а уже после этого — передача непосредственно Троице-Сергиевой лавре.

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"Святая Троица" была написана Андреем Рублёвым в XV веке для Троице-Сергиевой лавры. В 1929 году икону передали в Государственную Третьяковскую галерею, где она хранилась до последнего времени.

Обложка ©

ТАСС / Михаил Метцель

Никита Осипов
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