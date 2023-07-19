Икону "Троица" Рублёва вынесли из храма Христа Спасителя

Икону "Святая Троица" Андрея Рублёва вынесли из храма Христа Спасителя и стали грузить в автофургон организации "Арт-курьер". Об этом сообщает ТАСС.

"Святая Троица" была написана Андреем Рублёвым в XV веке для Троице-Сергиевой лавры. В 1929 году икону передали в Государственную Третьяковскую галерею, где она хранилась до последнего времени.