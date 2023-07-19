Патриарх Кирилл: Междоусобная брань никогда не приносила блага народам России

Смута и междоусобная брань даже под лозунгами справедливого устроения общества никогда не приносили блага народам России. Об этом заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, выступая на архиерейском совещании Русской православной церкви.

Он подчеркнул, что грозные обстоятельства времени вызывают у многих страх, который усиливается при новостях о терактах. По мнению патриарха, это "орудие дьявола", стремящееся заставить людей отступиться от хранения богозаповеданных идеалов и защиты веры и Отечества. По мнению предстоятеля РПЦ, ответ на этот страх кроется в молитве Богу, доверии ему при тяжёлых ситуациях, поддержке друг друга и сохранении единства.

Патриарх напомнил: в конце июня обиды и личные амбиции едва не привели к вооружённому противостоянию внутри РФ. В этой связи он отметил, что во время Первой мировой войны в России была спровоцирована внутренняя вражда. Тогда для этого противники использовали частные интересы и претензии к действиям государственных лиц, причём некоторые были справедливыми. Патриарх добавил, что мятежи и революции обернулись катастрофой для России.