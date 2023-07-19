Патриарх Кирилл: Междоусобная брань никогда не приносила блага народам России
Смута и междоусобная брань даже под лозунгами справедливого устроения общества никогда не приносили блага народам России. Об этом заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, выступая на архиерейском совещании Русской православной церкви.
Он подчеркнул, что грозные обстоятельства времени вызывают у многих страх, который усиливается при новостях о терактах. По мнению патриарха, это "орудие дьявола", стремящееся заставить людей отступиться от хранения богозаповеданных идеалов и защиты веры и Отечества. По мнению предстоятеля РПЦ, ответ на этот страх кроется в молитве Богу, доверии ему при тяжёлых ситуациях, поддержке друг друга и сохранении единства.
Патриарх напомнил: в конце июня обиды и личные амбиции едва не привели к вооружённому противостоянию внутри РФ. В этой связи он отметил, что во время Первой мировой войны в России была спровоцирована внутренняя вражда. Тогда для этого противники использовали частные интересы и претензии к действиям государственных лиц, причём некоторые были справедливыми. Патриарх добавил, что мятежи и революции обернулись катастрофой для России.
"Да, справедливое устроение жизни народа и государства является несомненным благом. Да, допускаемая порой несправедливость требует исправления, в том числе и через церковное ходатайство за пострадавших от неё людей. Однако исторический опыт свидетельствует, что смута и междоусобная брань, даже под лозунгами справедливого устроения общества, никогда не приносили блага народам нашего Отечества, и наш пастырский долг — предостерегать народ Божий от участия в этих бесплодных делах тьмы", — заключил патриарх.
Лайф напоминает, что 23 июня бойцы "Вагнера" предприняли попытку вооружённого мятежа на территории РФ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с российским коллегой Владимиром Путиным провёл переговоры с владельцем компании Евгением Пригожиным. В итоге тот принял предложение по деэскалации ситуации. Бойцы ЧВК развернули колонны и вернулись в полевые лагеря. 6 июля Лукашенко уточнил, что Пригожин находится в России, а вагнеровцы пребывают в своих постоянных лагерях. Позднее стало известно, что 29 июня Путин встретился в Кремле с Евгением Пригожиным и командирами ЧВК "Вагнер".
ТАСС / Сандурская Софья