Икону "Троица" доставили в Реставрационный центр Грабаря
Погрузка иконы "Святая Троица" у храма Христа Спасителя для перевозки во Всероссийский художественный научно-реставрационный центр имени академика Грабаря. Обложка © ТАСС / Михаил Метцель
Икону "Троица" Андрея Рублёва доставили из Храма Христа Спасителя во Всероссийский художественный научно-реставрационный центр имени академика И. Э. Грабаря. Как пишет ТАСС, святыню упаковали в ящик для транспортировки, а фургоны сопровождали автомобили ДПС.
Реставраторы подготовили специальное помещение с климат-контролем для иконы "Троица" в Центре Грабаря. Решение о реставрации или консервации святыни будет принято специалистами до конца июля.
Лайф рассказывал, что в мае патриарх Кирилл просил разрешения выставить икону Рублёва в храме Христа Спасителя в связи с праздником Святой Троицы всего на две недели, однако российский лидер Владимир Путин вернул святыню церкви бессрочно. Икону привезли в московский храм 3 июня. 12 июля был подписан договор о передаче "Троицы" в безвозмездное пользование. Сейчас "Троицу" ожидает плановая реставрация, а уже после этого — передача непосредственно Троице-Сергиевой лавре.