Икону "Троица" доставили в Реставрационный центр Грабаря

Икону "Троица" Андрея Рублёва доставили из Храма Христа Спасителя во Всероссийский художественный научно-реставрационный центр имени академика И. Э. Грабаря. Как пишет ТАСС, святыню упаковали в ящик для транспортировки, а фургоны сопровождали автомобили ДПС.