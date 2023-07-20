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20 июля, 10:16

Российская делегация покинула Стамбульский центр по зерновой сделке

Российские сотрудники отбыли из совместного координационного центра (СКЦ) в Стамбуле, после того как Москва вышла из зерновой сделки. Тем не менее турецкая сторона рассчитывает на возобновление соглашений по этой инициативе в дальнейшем, пишет RT.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, объявила, что центр завершил работу "к очевидному крайнему неудовольствию определённых его участников".

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Зерновую сделку заключили Россия, Украина, Турция и ООН 22 июля 2022 года, два раза договор продлевался. Соглашение предполагало вывоз зерна, продовольствия и удобрений по Чёрному морю в рамках гуманитарных коридоров. 17 июля Кремль официально объявил о том, что зерновая сделка остановлена из-за полного игнорирования российской части документа. В МИД России уточнили, что Москва отзывает гарантии безопасности в черноморском коридоре с 18 июля. А Путин обещал, что РФ подумает над возобновлением сделки при учёте всех её условий.

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Юрий Лысенко
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