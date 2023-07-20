Российская делегация покинула Стамбульский центр по зерновой сделке

Российские сотрудники отбыли из совместного координационного центра (СКЦ) в Стамбуле, после того как Москва вышла из зерновой сделки. Тем не менее турецкая сторона рассчитывает на возобновление соглашений по этой инициативе в дальнейшем, пишет RT.