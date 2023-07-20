Зерновая сделка, санкции и цифрорубль: Политолог выделила важные моменты прошедшего заседания набсовета РСВ

Гендиректор АНО Институт региональных проблем Наталья Линдигрин в беседе с Лайфом оценила итоги вчерашнего заседания наблюдательного совета АНО "Россия — страна возможностей" и обозначила знаковые моменты, а также выразила уверенность в том, что российские сельхозпроизводители смогут заместить поставки украинского зерна для нуждающихся стран.

Политолог заявила, что в самых сложных для отдельных регионов ситуациях президент РФ Владимир Путин держит на личном контроле ликвидацию последствий крупных ЧП. Она также отметила, что развитие авиаотрасли России на фоне давления Запада также является ещё одной важнейшей темой для обсуждения.

"Ограничение поставок оборудования, продажи самолётов и блокада перелётов российских авиакомпаний стали очередным инструментом давления Запада. Однако предложенные президентом и правительством решения позволили наладить альтернативные закупки оборудования, субсидировать производство отечественных самолётов. Даже в условиях санкций российские компании сохранили и обновили свой парк воздушных судов", — подчеркнула эксперт.

Можно смело сказать, что авиаотрасль не просто выдержала санкционное давление, но и увеличила интенсивность внутренних рейсов. Жители России получили больше возможностей путешествовать по всей стране, уточнила Линдигрин. Она также добавила, что Путин поддерживает современный тренд на развитие в России экономики будущего. В последние годы вместе с системой безналичных платежей активно разрабатывается система цифрового рубля.

"Новая форма платёжной единицы — цифровой рубль — предоставит новые возможности для переводов и дистанционных покупок. Третья форма валюты будет существовать наряду с наличными и безналичными деньгами. Гарантом сохранности средств выступит Банк России. А сама структура цифрового рубля закладывает колоссальные возможности для развития бизнеса", — пояснила наша собеседница.

Ещё один знаковый момент из выступления Путина — его отношение к зерновой сделке. Как отметила эксперт, РФ поддерживает гуманитарные инициативы, при этом отстаивая и собственные интересы в сфере международных отношений. С помощью соглашения Москва стремилась поддержать голодающие страны Азии и Африки, однако суть договорённостей была в итоге полностью извращена Западом, более 70% зерна шло в богатые государства. Страны игнорировали свои обязательства, пытаясь навязать РФ дополнительные условия.

"Когда существование сделки утратило весь свой смысл, наша страна совершенно справедливо выступила против её продления. Путин выдвинул конкретные условия, после выполнения которых Россия вернётся к обсуждению зерновой сделки. Но только при выполнении всех данных странами Запада обязательств", — напомнила политолог.