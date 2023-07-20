14-летнюю девочку в Крыму мог убить украинский дрон Ту-141 "Стриж"

Украинским беспилотником, жертвой которого в Крыму стала 14-летняя девочка, по предварительным данным, был советский Ту-141 "Стриж", пишет SHOT. Его обломки сейчас лежат на улице в посёлке Раздольное, Лайф публиковал видео с места здесь.

Напомним, сегодня глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил об очередной атаке украинской стороны по полуострову. Вражеский беспилотник врезался в магазин в посёлке Раздольное, в результате чего погибла 14-летняя девочка. В пять часов утра без сознания, дыхания и сердечной деятельности школьницу доставили в больницу, однако, несмотря на усилия врачей, спасти девочку не удалось. Позже стало известно, что подросток сбегала из дома на день рождения знакомого, а когда произошёл удар дрона, уже возвращалась домой. Она не дошла до него всего каких-то сто метров.