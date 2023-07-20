Выход России из зерновой сделки завтра обсудят на Совбезе ООН

Совет Безопасности ООН соберётся на заседание в пятницу, 21 июля, чтобы обсудить срыв зерновой сделки из-за выхода России из соглашения. Об этом сообщило в Twitter постпредство Великобритании, которая сейчас председательствует в Совбезе.

Зерновую сделку заключили Россия, Украина, Турция и ООН 22 июля 2022 года, два раза договор продлевался. Соглашение предполагало вывоз зерна, продовольствия и удобрений по Чёрному морю в рамках гуманитарных коридоров. При этом Россия не раз говорила о риске выхода из сделки из-за игнорирования российской части документа. Так, президент Владимир Путин подчёркивал, что Киев использует зерновые коридоры для запуска морских беспилотников.