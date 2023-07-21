Директор ЦРУ Бёрнс заявил, что США знали о подготовке мятежа ЧВК "Вагнер"

США заранее знали о подготовке мятежа ЧВК "Вагнер", заявил директор ЦРУ Уильям Бёрнс в ходе Аспеновского форума по безопасности. По его словам, те сутки стали "самым захватывающим" эпизодом в истории России, который ему довелось наблюдать за последние 30 лет.

"[Президент США Джо] Байден сформулировал это лаконично, когда сказал, что мы знали заранее. Я не буду вдаваться в дополнительные детали", — сказал он.