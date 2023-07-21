Директор ЦРУ Бёрнс заявил, что США знали о подготовке мятежа ЧВК "Вагнер"
США заранее знали о подготовке мятежа ЧВК "Вагнер", заявил директор ЦРУ Уильям Бёрнс в ходе Аспеновского форума по безопасности. По его словам, те сутки стали "самым захватывающим" эпизодом в истории России, который ему довелось наблюдать за последние 30 лет.
"[Президент США Джо] Байден сформулировал это лаконично, когда сказал, что мы знали заранее. Я не буду вдаваться в дополнительные детали", — сказал он.
Ранее американский лидер неразборчиво ответил на вопрос, знал ли Вашингтон заранее о мятеже. При этом газета Washington Post писала, что разведка США владела информацией о его подготовке с середины июня.
Напомним, 23 июня бойцы "Вагнера" организовали вооружённый мятеж на территории России. Президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Владимиром Путиным провёл переговоры с владельцем ЧВК Евгением Пригожиным. В итоге тот принял предложение по деэскалации ситуации. Бойцы "Вагнера" развернули колонны и вернулись в полевые лагеря. Накануне стало известно, что белорусские военные проведут тренировки с вагнеровцами.
Amanda Andrade-Rhoades / AP / TASS