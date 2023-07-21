В Италии признали, что украинское зерно идёт мимо Африки
Министр обороны Италии Крозетто заявил, что 95% зерна с Украины не идёт в Африку
Подавляющее большинство зерна с Украины поставляется не в страны Африки. Об этом заявил министр обороны Италии Гвидо Крозетто.
"95% украинского зерна поставляется вне Африканского континента, но, если африканские страны не получат этого зерна, они будут стараться восполнить его и цены неизбежно вырастут", — сказал Крозетто в беседе с газетой La Stampa.
По словам главы итальянского Минобороны, в таком случае жителям Африки будет сложнее покупать зерно. Крозетто добавил, что дестабилизация ситуации на континенте является проблемой, которая отражается на Европе.
Согласно данным ООН, основными получателями украинской сельскохозяйственной продукции в рамках зерновой сделки стали страны Евросоюза, на них пришлось 38% от всех поставок.
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В июне президент России Владимир Путин заявлял, что только 3,1% зерна, которое вывезли из портов Украины, отправилось в нуждающиеся государства. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в начале недели сообщал, что на саммите Россия – Африка будет идти речь о поставке зерна.
Напомним, 17 июля Песков официально объявил о том, что зерновая сделка остановлена из-за полного игнорирования российской части документа. В МИД РФ уточнили, что она прекращает своё функционирование с 18 июля и Россия отзывает гарантии безопасности в черноморском коридоре.
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