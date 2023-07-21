В Италии признали, что украинское зерно идёт мимо Африки

Подавляющее большинство зерна с Украины поставляется не в страны Африки. Об этом заявил министр обороны Италии Гвидо Крозетто.

"95% украинского зерна поставляется вне Африканского континента, но, если африканские страны не получат этого зерна, они будут стараться восполнить его и цены неизбежно вырастут", — сказал Крозетто в беседе с газетой La Stampa.

По словам главы итальянского Минобороны, в таком случае жителям Африки будет сложнее покупать зерно. Крозетто добавил, что дестабилизация ситуации на континенте является проблемой, которая отражается на Европе.