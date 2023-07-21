Песков адресовал МО вопрос о планах не повышать нижнюю планку возраста призыва
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать планы отказаться от повышения нижней планки призывного возраста вслед за верхней. По его словам, данный вопрос всё ещё обсуждается и его лучше задать Госдуме или Минобороны.
"На этой стадии давайте всё-таки обращать вопросы в Государственную думу и Минобороны. Здесь самое главное, основополагающее, — это экспертная точка зрения Министерства обороны РФ", — сказал представитель Кремля журналистам.
Напомним, Госдума приняла в I чтении законопроект о повышении призывного возраста для прохождения срочной службы. Так, верхняя планка увеличится до 30 лет, а нижняя, несмотря на ранее озвученные планы, останется прежней — 18 лет. Документ предусматривает переходный период. Как отметил глава Комитета Думы по обороне Андрей Картаполов, нововведения помогут улучшить Российскую армию. Также депутат уточнил, что они не коснутся грядущего осеннего призыва.
ТАСС / Сергей Бобылев