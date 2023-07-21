В Совфеде заметили разлад между Западом и Киевом после ударов возмездия за теракт в Крыму

Украина утратила статус морской державы после выхода России из зерновой сделки и ударов возмездия по военным объектам ВСУ в районе Одессы и Николаева. Об этом заявила в эфире телеканала "Звезда" член Комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди.

"На Украине должны понимать — прежде всего граждане, а я знаю, что российские каналы они тоже смотрят, — что Украина вообще не интересна [Западу]. <...> Море, порт — это единственное, что ещё интересовало западных партнёров. Но они прекрасно понимают, что с той позиции, которую сейчас чётко занимает Россия, Украина утрачивает статус морской державы. Естественно, меняются правила игры", — сказала Ковитиди.