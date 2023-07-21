В Совфеде заметили разлад между Западом и Киевом после ударов возмездия за теракт в Крыму

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Сенатор Ковитиди: Западу не будет интересна Украина без выхода к морю
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Украина утратила статус морской державы после выхода России из зерновой сделки и ударов возмездия по военным объектам ВСУ в районе Одессы и Николаева. Об этом заявила в эфире телеканала "Звезда" член Комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди.
"На Украине должны понимать — прежде всего граждане, а я знаю, что российские каналы они тоже смотрят, — что Украина вообще не интересна [Западу]. <...> Море, порт — это единственное, что ещё интересовало западных партнёров. Но они прекрасно понимают, что с той позиции, которую сейчас чётко занимает Россия, Украина утрачивает статус морской державы. Естественно, меняются правила игры", — сказала Ковитиди.
Сенатор подчеркнула, что Украина стала территорией, где "никто жить не хочет и не может". И поскольку страны Запада рассчитывали на зерновую сделку, теперь они не будут строить торговых отношений с Украиной, понимая, что страна обречена.
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Напомним, после выхода из зерновой сделки Россия отозвала гарантии безопасности в черноморском коридоре. Министерство обороны РФ заявило, что ряд районов в северо-западной и юго-восточной частях международных вод Чёрного моря временно опасны для судоходства: следующие в порты Украины суда отныне "будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения". А 21 июля в акватории Чёрного моря прошли учения Черноморского флота.