В России на Исинбаеву подали в суд из-за парковки
Мэрия Волгограда подала в суд на Исинбаеву из-за неоплаты подземной парковки
Елена Исинбаева. Обложка © Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков
Администрация Волгограда подала иск в арбитражный суд, чтобы взыскать с владельцев парковочных мест плату за пользование землёй. В числе ответчиков оказалась двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева.
"Иск подан на группу лиц, владеющих парковочными местами на территории подземной парковки в Центральном районе Волгограда, но не заключивших договор на пользование земельным участком", — приводит сообщение волгоградской мэрии РИА "Новости".
Уточняется, что общая сумма иска составляет 124 тысячи рублей. Заявление 10 июля принял арбитражный суд Волгоградской области.
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Ранее Исинбаева подверглась критике в России после того, как назвала номинальным своё звание майора Российской армии. Также появилась информация, что спортсменка сейчас живёт в Испании. После этого глава Дагестана Сергей Меликов предложил переименовать названный в честь Исинбаевой стадион. Министр спорта Олег Матыцин назвал недопустимым отношение чемпионки к воинскому званию. Бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев заявил, что Исинбаева "своё отпрыгала", а тренер по лёгкой атлетике Анна Гвиниашвили призвала забрать у Исинбаевой машины и квартиру, которые дали ей власти.