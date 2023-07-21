Набиуллина: Никого не будут загонять в цифровой рубль насильно

"Это абсолютно добровольное использование, это дополнительная возможность для людей: хотят — пользуются, хотят — не пользуются. Но мы, действительно, рассчитываем на то, что это будет удобнее, дешевле и для людей, и для бизнеса, и они начнут этим пользоваться", — сказала глава ЦБ.