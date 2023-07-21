Набиуллина: Никого не будут загонять в цифровой рубль насильно
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что никого насильно в цифровой рубль загонять не собираются, это просто дополнительная возможность для людей.
"Это абсолютно добровольное использование, это дополнительная возможность для людей: хотят — пользуются, хотят — не пользуются. Но мы, действительно, рассчитываем на то, что это будет удобнее, дешевле и для людей, и для бизнеса, и они начнут этим пользоваться", — сказала глава ЦБ.
Напомним, закон о цифровом рубле уже приняла Госдума и одобрил Совет Федерации. Цифровой рубль станет третьей формой национальной валюты в России наравне с наличными и безналичными рублями. В Центробанке считают, что цифрорубль может быть массово внедрён в экономику России уже в 2025–2027 годах. Всего к цифровому рублю подключат 15 российских банков.
ТАСС / Демьянчук Александр