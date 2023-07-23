Глава Минобороны Германии испугался лететь в Ирак

Запланированный на воскресенье визит министра обороны Германии Бориса Писториуса в Ирак отменён по соображениям безопасности. Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на Минобороны ФРГ.

Ведомство уголовной полиции Германии выступило против поездки Писториуса в Ирак после того, как 20 июля протестовавшие ворвались в Посольство Швеции в Багдаде и устроили там поджог.