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23 июля, 10:23

Глава Минобороны Германии испугался лететь в Ирак

DPA: Министр обороны Германии отменил визит в Ирак из соображений безопасности

Запланированный на воскресенье визит министра обороны Германии Бориса Писториуса в Ирак отменён по соображениям безопасности. Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на Минобороны ФРГ.

Ведомство уголовной полиции Германии выступило против поездки Писториуса в Ирак после того, как 20 июля протестовавшие ворвались в Посольство Швеции в Багдаде и устроили там поджог.

Они не исключают дальнейших протестов и обострения ситуации. В связи с этим было принято решение дополнительно защитить сотрудников германского представительства в Багдаде.

МИД Турции осудил акцию с осквернением Корана в Швеции

МИД Турции осудил акцию с осквернением Корана в Швеции

Ранее Лайф писал о том, что несколько сотен протестующих штурмом захватили Посольство Швеции в Багдаде и подожгли его. Это произошло после акции сожжения Корана, которую недавно провели с согласия полиции Стокгольма. Инцидент осудили многие мировые лидеры, в том числе и президент России Владимир Путин. Иракские власти приняли решение выслать посла Швеции в Багдаде и отозвать временного поверенного в делах республики в Стокгольме.

Обложка ©

Getty Images / Sean Gallup

Илья Суриков
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