Глава Минобороны Германии испугался лететь в Ирак
DPA: Министр обороны Германии отменил визит в Ирак из соображений безопасности
Запланированный на воскресенье визит министра обороны Германии Бориса Писториуса в Ирак отменён по соображениям безопасности. Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на Минобороны ФРГ.
Ведомство уголовной полиции Германии выступило против поездки Писториуса в Ирак после того, как 20 июля протестовавшие ворвались в Посольство Швеции в Багдаде и устроили там поджог.
Они не исключают дальнейших протестов и обострения ситуации. В связи с этим было принято решение дополнительно защитить сотрудников германского представительства в Багдаде.
Ранее Лайф писал о том, что несколько сотен протестующих штурмом захватили Посольство Швеции в Багдаде и подожгли его. Это произошло после акции сожжения Корана, которую недавно провели с согласия полиции Стокгольма. Инцидент осудили многие мировые лидеры, в том числе и президент России Владимир Путин. Иракские власти приняли решение выслать посла Швеции в Багдаде и отозвать временного поверенного в делах республики в Стокгольме.
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