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Регион
Опубликовано 20 июля 2023, 15:47

Премьер Ирака ас-Судани решил выдворить из страны посла Швеции

Иракские власти приняли решение выслать посла Швеции в Багдаде и отозвать временного поверенного в делах республики в Стокгольме. Об этом сообщил премьер-министр Мухаммед ас-Судани. Его слова приводит местное агентство INA.

По данным издания, глава правительства Ирака потребовал от МИД, чтобы шведский посол Джессика Свардстрём покинула территорию страны, а временный поверенный в делах Ирака в Стокгольме вернулся на родину.

В распоряжении, направленном главой правительства Ирака в МИД, отмечается, что кабмин требует от шведского посла "покинуть иракскую территорию". Как следует из письма ас-Судани, такая мера принята "в ответ на неоднократные разрешения шведского правительства сжигать священный Коран, высказывать оскорбления в адрес исламских святынь и на сожжение государственного флага Ирака".

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Как уже рассказывал Лайф, 28 июня мигрант из Ирака Салван Момика сжёг Коран у мечети в центре Стокгольма, получив одобрение полиции. Глава МИД Турции Хакан Фидан в ответ на инцидент заявил о недопустимости подобных антиисламских действий. Также ситуацию осудил и президент РФ Владимир Путин. 14 июля в шведской полиции заявили, что не согласовывают акции сожжения религиозных текстов, а на следующий день у израильского посольства в Стокгольме прошла акция по сожжению Торы и Библии, однако получила неожиданный поворот. Сегодня же уточнялось, что в случае очередного сожжения Корана Ирак разорвёт дипотношения со Швецией.

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ТАСС / EPA / NECATI SAVAS

Николь Вербер
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