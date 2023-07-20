Премьер Ирака ас-Судани решил выдворить из страны посла Швеции
Иракские власти приняли решение выслать посла Швеции в Багдаде и отозвать временного поверенного в делах республики в Стокгольме. Об этом сообщил премьер-министр Мухаммед ас-Судани. Его слова приводит местное агентство INA.
По данным издания, глава правительства Ирака потребовал от МИД, чтобы шведский посол Джессика Свардстрём покинула территорию страны, а временный поверенный в делах Ирака в Стокгольме вернулся на родину.
В распоряжении, направленном главой правительства Ирака в МИД, отмечается, что кабмин требует от шведского посла "покинуть иракскую территорию". Как следует из письма ас-Судани, такая мера принята "в ответ на неоднократные разрешения шведского правительства сжигать священный Коран, высказывать оскорбления в адрес исламских святынь и на сожжение государственного флага Ирака".
Как уже рассказывал Лайф, 28 июня мигрант из Ирака Салван Момика сжёг Коран у мечети в центре Стокгольма, получив одобрение полиции. Глава МИД Турции Хакан Фидан в ответ на инцидент заявил о недопустимости подобных антиисламских действий. Также ситуацию осудил и президент РФ Владимир Путин. 14 июля в шведской полиции заявили, что не согласовывают акции сожжения религиозных текстов, а на следующий день у израильского посольства в Стокгольме прошла акция по сожжению Торы и Библии, однако получила неожиданный поворот. Сегодня же уточнялось, что в случае очередного сожжения Корана Ирак разорвёт дипотношения со Швецией.
ТАСС / EPA / NECATI SAVAS