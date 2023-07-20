Премьер Ирака ас-Судани решил выдворить из страны посла Швеции

Иракские власти приняли решение выслать посла Швеции в Багдаде и отозвать временного поверенного в делах республики в Стокгольме. Об этом сообщил премьер-министр Мухаммед ас-Судани. Его слова приводит местное агентство INA.

По данным издания, глава правительства Ирака потребовал от МИД, чтобы шведский посол Джессика Свардстрём покинула территорию страны, а временный поверенный в делах Ирака в Стокгольме вернулся на родину.