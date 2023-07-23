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23 июля, 12:00

Союз староверов: Папа римский и патриарх Кирилл могут встретиться в аэропорту

Папа римский Франциск предлагает организовать его встречу с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом в одном из аэропортов Москвы. Самолёт понтифика приземлится в столице России для дозаправки по пути в Монголию и обратно, и для подобной встречи может появиться возможность. Об этом заявил председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов. Он ссылается на личный разговор с понтификом.

"Папа предлагает, чтобы не откладывать в долгий ящик, встретиться с патриархом Кириллом в одном из аэропортов Москвы, в Домодедово или Внуково, когда он полетит в Монголию. Тогда он должен будет в Москве в одном из аэропортов сесть на дозаправку", — приводит ТАСС слова Севастьянова.

Он рассказал, что первая встреча патриарха Кирилла и папы римского была проведена в 2016 году в аэропорту Гаваны. Теперь могла бы состояться аналогичная, только в Москве. Для Рима важно, что транзитная зона аэропорта считается нейтральной территорией, то есть счесть это визитом понтифика в Россию будет нельзя.

"Это не вызвало бы противодействия со стороны тех, кто выступает против визита понтифика в Россию. Если со стороны патриарха будет отклик на это, то такая встреча могла бы произойти 31 августа по пути папы в Монголию. Или на обратном пути, 4 сентября", — сказал Севастьянов.

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Напомним, папа римский Франциск решил провести "мирную миссию" по содействию урегулированию конфликта на Украине. Его посланником по данному вопросу стал Маттео Дзуппи, который ранее посетил Киев. Целью визита Дзуппи в Москву заявлялось достижение "справедливого мира". В конце июня он обсудил с Ушаковым условия для переговоров России и Украины.

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Агентство "Москва" / Тихонова Пелагия

Андрей Григорьев
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