Союз староверов: Папа римский и патриарх Кирилл могут встретиться в аэропорту

Папа римский Франциск предлагает организовать его встречу с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом в одном из аэропортов Москвы. Самолёт понтифика приземлится в столице России для дозаправки по пути в Монголию и обратно, и для подобной встречи может появиться возможность. Об этом заявил председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов. Он ссылается на личный разговор с понтификом.

"Папа предлагает, чтобы не откладывать в долгий ящик, встретиться с патриархом Кириллом в одном из аэропортов Москвы, в Домодедово или Внуково, когда он полетит в Монголию. Тогда он должен будет в Москве в одном из аэропортов сесть на дозаправку", — приводит ТАСС слова Севастьянова.

Он рассказал, что первая встреча патриарха Кирилла и папы римского была проведена в 2016 году в аэропорту Гаваны. Теперь могла бы состояться аналогичная, только в Москве. Для Рима важно, что транзитная зона аэропорта считается нейтральной территорией, то есть счесть это визитом понтифика в Россию будет нельзя.