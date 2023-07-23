Союз староверов: Папа римский и патриарх Кирилл могут встретиться в аэропорту
Папа римский Франциск предлагает организовать его встречу с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом в одном из аэропортов Москвы. Самолёт понтифика приземлится в столице России для дозаправки по пути в Монголию и обратно, и для подобной встречи может появиться возможность. Об этом заявил председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов. Он ссылается на личный разговор с понтификом.
"Папа предлагает, чтобы не откладывать в долгий ящик, встретиться с патриархом Кириллом в одном из аэропортов Москвы, в Домодедово или Внуково, когда он полетит в Монголию. Тогда он должен будет в Москве в одном из аэропортов сесть на дозаправку", — приводит ТАСС слова Севастьянова.
Он рассказал, что первая встреча патриарха Кирилла и папы римского была проведена в 2016 году в аэропорту Гаваны. Теперь могла бы состояться аналогичная, только в Москве. Для Рима важно, что транзитная зона аэропорта считается нейтральной территорией, то есть счесть это визитом понтифика в Россию будет нельзя.
"Это не вызвало бы противодействия со стороны тех, кто выступает против визита понтифика в Россию. Если со стороны патриарха будет отклик на это, то такая встреча могла бы произойти 31 августа по пути папы в Монголию. Или на обратном пути, 4 сентября", — сказал Севастьянов.
Напомним, папа римский Франциск решил провести "мирную миссию" по содействию урегулированию конфликта на Украине. Его посланником по данному вопросу стал Маттео Дзуппи, который ранее посетил Киев. Целью визита Дзуппи в Москву заявлялось достижение "справедливого мира". В конце июня он обсудил с Ушаковым условия для переговоров России и Украины.
Агентство "Москва" / Тихонова Пелагия