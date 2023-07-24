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24 июля, 00:05

Резников связал надежды на вступление в НАТО с юбилеем альянса

Министр обороны Украины Резников: Незалежную могут принять в НАТО в 2024 году

<p>Министр обороны Украины Алексей Резников. Обложка © ТАСС / ЕРА / HOW HWEE YOUNG</p>

Министр обороны Украины Алексей Резников. Обложка © ТАСС / ЕРА / HOW HWEE YOUNG

Украину могут принять в НАТО только на следующем саммите альянса в 2024 году, предположил министр обороны страны Алексей Резников в интервью телеканалу CNN. По его словам, в этом году будет отмечаться 75-летняя годовщина создания альянса.

"Кто знает, может, это будет очень важный день для Украины. Это мой прогноз", — заявил Резников.

Он также напомнил, что Украине могут позволить присоединиться к НАТО, только когда она завершит конфликт с Россией, иначе "единодушного одобрения" ей не получить.

Названа главная тема заседания Совета Украина – НАТО

Названа главная тема заседания Совета Украина – НАТО

Ранее Лайф писал о саммите НАТО, главной интригой которого было: примут ли Украину в НАТО без всяких условий или же снова дадут ей "мощный сигнал поддержки". Оказалось, что второе: альянс пообещал принять Киев в один этап, когда "все условия будут выполнены" и когда все союзники будут согласны. В то же время точной даты никто не озвучил. Лидер Незалежной Владимир Зеленский назвал "хорошими" результаты саммита НАТО, но не идеальными. А до этого он раскритиковал альянс за неопределённую позицию по вступлению Украины в блок.

Анатолий Симоненко
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