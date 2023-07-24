Резников связал надежды на вступление в НАТО с юбилеем альянса

Украину могут принять в НАТО только на следующем саммите альянса в 2024 году, предположил министр обороны страны Алексей Резников в интервью телеканалу CNN. По его словам, в этом году будет отмечаться 75-летняя годовщина создания альянса.

"Кто знает, может, это будет очень важный день для Украины. Это мой прогноз", — заявил Резников.