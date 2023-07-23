Названа главная тема заседания Совета Украина – НАТО
Главной темой заседания Совета Украина – НАТО станет проблема с вывозом зерна
Ключевой темой заседания Совета Украина – НАТО на уровне послов станут разрыв зерновой сделки и возможности продолжения экспорта украинского зерна. Об этом сообщила официальный представитель Североатлантического альянса Оана Лунгеску. Встреча состоится 26 июля в Брюсселе.
"Второе заседание Совета Украина – НАТО пройдёт 26 июля. Его главной темой станут проблемы доставки украинского зерна по Чёрному морю и последние события", — отметила представитель военно-политического блока.
При этом не все послы стран НАТО сейчас находятся в Брюсселе в связи с сезоном отпусков, поэтому от нескольких государств на встрече могут присутствовать не постоянные представители при альянсе, а их заместители.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обсудил с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом ситуацию в Чёрном море и интеграцию Киева в НАТО. Это был их первый разговор после провального для Киева саммита военного блока в Вильнюсе. Позже Зеленский призвал срочно созвать Совет Украина – НАТО из-за ситуации с зерновым коридором в Чёрном море.
Напомним, 17 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков официально объявил о том, что зерновая сделка остановлена из-за полного игнорирования российской части документа. В МИД России уточнили, что она прекращает своё функционирование с 18 июля и Россия отзывает гарантии безопасности в черноморском коридоре. Тем временем на Украине заявили, что хотят использовать этот коридор для поставок зерна даже после разрыва договорённостей.
ТАСС / AP