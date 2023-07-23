Названа главная тема заседания Совета Украина – НАТО

Ключевой темой заседания Совета Украина – НАТО на уровне послов станут разрыв зерновой сделки и возможности продолжения экспорта украинского зерна. Об этом сообщила официальный представитель Североатлантического альянса Оана Лунгеску. Встреча состоится 26 июля в Брюсселе.

"Второе заседание Совета Украина – НАТО пройдёт 26 июля. Его главной темой станут проблемы доставки украинского зерна по Чёрному морю и последние события", — отметила представитель военно-политического блока.

При этом не все послы стран НАТО сейчас находятся в Брюсселе в связи с сезоном отпусков, поэтому от нескольких государств на встрече могут присутствовать не постоянные представители при альянсе, а их заместители.