Регион

Уведомления отключены

23 июля, 12:17

Названа главная тема заседания Совета Украина – НАТО

Главной темой заседания Совета Украина – НАТО станет проблема с вывозом зерна

Ключевой темой заседания Совета Украина – НАТО на уровне послов станут разрыв зерновой сделки и возможности продолжения экспорта украинского зерна. Об этом сообщила официальный представитель Североатлантического альянса Оана Лунгеску. Встреча состоится 26 июля в Брюсселе.

"Второе заседание Совета Украина – НАТО пройдёт 26 июля. Его главной темой станут проблемы доставки украинского зерна по Чёрному морю и последние события", — отметила представитель военно-политического блока.

При этом не все послы стран НАТО сейчас находятся в Брюсселе в связи с сезоном отпусков, поэтому от нескольких государств на встрече могут присутствовать не постоянные представители при альянсе, а их заместители.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обсудил с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом ситуацию в Чёрном море и интеграцию Киева в НАТО. Это был их первый разговор после провального для Киева саммита военного блока в Вильнюсе. Позже Зеленский призвал срочно созвать Совет Украина – НАТО из-за ситуации с зерновым коридором в Чёрном море.

Адмирал США Ставридис предложил открывать огонь по кораблям ВМФ РФ в Чёрном море

Адмирал США Ставридис предложил открывать огонь по кораблям ВМФ РФ в Чёрном море

Напомним, 17 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков официально объявил о том, что зерновая сделка остановлена из-за полного игнорирования российской части документа. В МИД России уточнили, что она прекращает своё функционирование с 18 июля и Россия отзывает гарантии безопасности в черноморском коридоре. Тем временем на Украине заявили, что хотят использовать этот коридор для поставок зерна даже после разрыва договорённостей.

Обложка ©

ТАСС / AP

Иван Косицын
  • Новости
  • Украина
  • НАТО
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров