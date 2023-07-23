Адмирал США Ставридис предложил открывать огонь по кораблям ВМФ РФ в Чёрном море

Страны – члены НАТО могли бы сопровождать корабли с зерном в Чёрном море и в случае угрозы открывать огонь по Военно-морскому флоту (ВМФ) России. Такое заявление сделал экс-командующий войсками НАТО в Европе, адмирал ВМС США в отставке Джеймс Ставридис.

"НАТО и США могли бы сопровождать грузы зерна, и у них достаточно возможностей, чтобы сделать это вместе с тремя крупными странами НАТО в Чёрном море [Болгарией, Румынией и Турцией]", — приводит его слова журнал Foreign Policy.