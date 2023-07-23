Адмирал США Ставридис предложил открывать огонь по кораблям ВМФ РФ в Чёрном море
Страны – члены НАТО могли бы сопровождать корабли с зерном в Чёрном море и в случае угрозы открывать огонь по Военно-морскому флоту (ВМФ) России. Такое заявление сделал экс-командующий войсками НАТО в Европе, адмирал ВМС США в отставке Джеймс Ставридис.
"НАТО и США могли бы сопровождать грузы зерна, и у них достаточно возможностей, чтобы сделать это вместе с тремя крупными странами НАТО в Чёрном море [Болгарией, Румынией и Турцией]", — приводит его слова журнал Foreign Policy.
Как указал Ставридис, Североатлантическому альянсу следует "выступить с предупреждением" в адрес Черноморского флота России. Он заявил, что военный блок должен "открывать ответный огонь" в случае атаки на корабли, которые будут перевозить зерно.
Напомним, 17 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков официально объявил о том, что зерновая сделка остановлена из-за полного игнорирования российской части документа. В МИД России уточнили, что она прекращает своё функционирование с 18 июля и Россия отзывает гарантии безопасности в черноморском коридоре. Тем временем на Украине заявили, что хотят использовать этот коридор для поставок зерна даже после разрыва договорённостей. Лайф также писал, что Турция не поддержит идеи Киева о зерновой сделке без участия России.
Позднее в Минобороны РФ предупредили, что все следующие в украинские порты суда будут расцениваться как потенциальные перевозчики военных грузов. В ответ на это в военном ведомстве Незалежной пригрозили зеркальными мерами в отношении кораблей, следующих в российские порты Чёрного моря. Кроме того, там "запретили" судоходство в части водного пространства, прилегающего к Крыму.
ТАСС / Валентин Егоршин