Движение по Комсомольскому проспекту в Москве в сторону центра восстановлено
Движение по Комсомольскому проспекту в Москве в сторону центра полностью восстановлено. Об этом сообщили в телеграм-канале столичного Дептранса.
Там также указали, что в направлении области движение восстановлено по третьей и четвёртой полосам.
Ранее Лайф писал, что было перекрыто движение по Комсомольскому проспекту от дома № 18 в сторону области. Также перекрыто движение и по проспекту Лихачёва.
Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин заявил об ударах беспилотников по двум нежилым зданиям в Москве. По его словам, атака была совершена сегодня, в 4 часа утра. Ранее стало известно, что осколки были найдены у здания на Комсомольском проспекте. Также сообщалось о взрыве в бизнес-центре на улице Лихачёва, но его причина неизвестна. В результате происшествия никто не пострадал.
ТАСС / Метцель Михаил