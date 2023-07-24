Визит Путина и Лукашенко в Кронштадт связали с развитием патриотизма

Посещение российским лидером Владимиром Путиным и его белорусским коллегой Александром Лукашенко Кронштадта говорит о высоком внимании к патриотическому воспитанию. Такое мнение высказал заведующий филиалом "Кронштадтская крепость" Центрального военно-морского музея Александр Тарапон.

"Визит президентов в Кронштадт состоялся в преддверии Дня ВМФ и говорит, что и президент, и Вооружённые силы, и вся Россия в целом стремятся, чтобы патриотическое воспитание было ещё масштабнее и охватывало больше людей", — отметил он в беседе с газетой "Петербургский дневник".

Тарапон добавил, что перед Кронштадтом стоит задача стать городом-музеем, а для этого надо развивать существующие музеи и открывать новые, например Музей военно-морской славы. По его мнению, визит Лукашенко в Санкт-Петербург является важным с точки зрения геополитики. РФ и Белоруссия сейчас на международном уровне борются с фашизмом.