Визит Путина и Лукашенко в Кронштадт связали с развитием патриотизма
Эксперт Тарапон: Посещение Путиным Кронштадта говорит о внимании к патриотизму
Посещение российским лидером Владимиром Путиным и его белорусским коллегой Александром Лукашенко Кронштадта говорит о высоком внимании к патриотическому воспитанию. Такое мнение высказал заведующий филиалом "Кронштадтская крепость" Центрального военно-морского музея Александр Тарапон.
"Визит президентов в Кронштадт состоялся в преддверии Дня ВМФ и говорит, что и президент, и Вооружённые силы, и вся Россия в целом стремятся, чтобы патриотическое воспитание было ещё масштабнее и охватывало больше людей", — отметил он в беседе с газетой "Петербургский дневник".
Тарапон добавил, что перед Кронштадтом стоит задача стать городом-музеем, а для этого надо развивать существующие музеи и открывать новые, например Музей военно-морской славы. По его мнению, визит Лукашенко в Санкт-Петербург является важным с точки зрения геополитики. РФ и Белоруссия сейчас на международном уровне борются с фашизмом.
"И актуально звучит заявление президента России Владимира Путина, что если на Белоруссию нападут, то Россия никого не будет уговаривать, предупреждать, чертить красные линии, а вступится и ответит", — заключил Тарапон.
Лайф напоминает, что 23 июля в Санкт-Петербурге начались переговоры Путина и Лукашенко. Они рассчитаны на два дня. В рамках встречи накануне президенты посетили Кронштадтский морской собор и встретились там с туристами и местными жителями.
ТАСС / Александр Демьянчук