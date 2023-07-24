Эти 5 отвратительных психологических установок из СССР не дают нам счастливо жить сейчас

Распад СССР стал важным поворотным моментом в истории, но некоторые его пережитки продолжают сохраняться в головах современных россиян. Эти паттерны поведения передались нам по наследству от родителей вместе с той самой салфеткой на телевизор, и от них лучше избавиться прямо сейчас.

1. "Не высовывайся"

Что засело в голове у россиян, или навязанные мысли родителями из СССР. Фото © ТАСС / Кавашкин Борис

Советская культура любила рассказывать о том, что коллектив для нас — всё. Это препятствовало индивидуализму, творческим порывам, продвижению в карьере. Одними из распространённых выражений были "Не высовывайся" и "Тебе что, больше всех надо?" Основной смысл фраз — живи тихо, а то как бы чего не вышло. Сегодня современные россияне всё ещё не могут открыто высказывать своё мнение, опасаясь последствий или ответной реакции. Каждый раз, когда в вашей голове всплывёт бабуля, которая будет кричать: "Не высовывайся, внучок, а то худо будет!" — подумайте, а так ли оно действительно будет. И что вы теряете, когда не проявляете свою позицию, скажем, в родительском чате.

2. "Авось пронесёт", или полагание на судьбу и случай

Годы лишений и неопределённости в СССР оставили у многих чувство фатализма, заставив считать, что они практически не властны над своей судьбой. Такое мышление обязательно скажется на решении проблем и личностном росте. И не в лучшую сторону. Вместо того чтобы активно использовать возможности, некоторые люди будут мириться с судьбой, препятствуя прогрессу и самосовершенствованию. В Советском Союзе любили ещё говорить "Утро вечера мудренее", что в переводе означает "Не стоит торопиться с принятием решения. Кто знает, как завтра повернутся обстоятельства". Перекладывая ответственность на судьбу и случай, нужно помнить, что это незрелая позиция. Взрослому человеку нельзя полагаться на авось.

3. "Сын маминой подруги"

В загадочной стране СССР похвала в адрес детей была такой же редкостью, как колбаса или телевизор. Советское общество умело тщательно скрывать одобрение и комплименты, заставляя малышей гадать, красивые они или уродливые, глупые или умные, суждено ли им стать секретными агентами или продавцами пломбира. Зато граждане Союза очень любили сравнивать. Особенно своих детей с другими, словно намекая, "как бы было хорошо, будь ваш отличник из класса нашим сыном, а не ты, хорошист позорный". И привычка осталась у многих и сегодня. Но такое отношение формирует у детей огромное количество комплексов и заставляет чувствовать себя ненужными. Простые искренние комплименты, в свою очередь, могут творить чудеса для повышения самооценки и мотивации ребёнка.

4. "От глупого риска до беды близко"

Какие привычки из Советского Союза мешают сегодня быть успешным? Фото © ТАСС / Малышев Николай

Советская система способствовала стабильности и гарантии занятости за счёт рискованных и предпринимательских предприятий. Хотя переход к рыночной экономике открыл двери для инноваций, некоторые современные россияне по-прежнему не любят рисковать, вспоминая какую-нибудь МММ. Страх перед неудачей и упор на поддержание стабильности могут ограничивать стремление зарабатывать больше и препятствовать экономическому росту.

5. "Сообразим на троих"

Несмотря на то что в СССР правительство, формально, заботилось о гражданах и их здоровье, советские люди пили всегда, будь это свадьба, похороны, день рождения президента или День всемирного увольнения из-за пьянства. Мы переняли манеру пить для того, чтобы лучше уснуть или после тяжёлого трудового дня, хотя на сегодняшний момент есть более полезные варианты расслабиться. Такой способ "отдыхать" забрался к нам в голову слишком глубоко, пора уже попытаться заметить в себе это и идти дальше другой дорогой.