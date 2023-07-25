Лайф снял на видео обстановку у ТЦ в Москве, где выявили критическую концентрацию аммиака

Спасатели прибыли к московскому торговому центру "Времена года", где зафиксировали критическую концентрацию аммиака в воздухе внутри здания. Видео с обстановкой возле ТЦ снял Лайф.

Обстановка возле залитого кипятком ТЦ "Времена года" в Москве, где зафиксировали критическую концентрацию аммиака. Видео © LIFE

На кадрах видно, что на месте уже находятся правоохранители, спасатели и сотрудники лаборатории МЧС России. Как сообщал Лайф, специалистам предстоит воспользоваться промышленными вентиляторами для проветривания.