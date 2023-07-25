Лайф снял на видео обстановку у ТЦ в Москве, где выявили критическую концентрацию аммиака
Спасатели прибыли к ТЦ в Москве, где выявили критическую концентрацию аммиака
Спасатели прибыли к московскому торговому центру "Времена года", где зафиксировали критическую концентрацию аммиака в воздухе внутри здания. Видео с обстановкой возле ТЦ снял Лайф.
Обстановка возле залитого кипятком ТЦ "Времена года" в Москве, где зафиксировали критическую концентрацию аммиака. Видео © LIFE
На кадрах видно, что на месте уже находятся правоохранители, спасатели и сотрудники лаборатории МЧС России. Как сообщал Лайф, специалистам предстоит воспользоваться промышленными вентиляторами для проветривания.
Напомним, в здании ТЦ "Времена года" в Москве 22 июля прорвало трубу с горячей водой. В результате случившегося пострадали десятки человек. Четверо погибли, это сотрудницы "Глобус гурмэ", которые не смогли выбраться. Как стало известно позднее, после прорыва трубы с горячей водой в столичном торговом центре госпитализировано десять человек.
LIFE