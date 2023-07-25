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25 июля, 12:52

Лайф снял на видео обстановку у ТЦ в Москве, где выявили критическую концентрацию аммиака

Спасатели прибыли к ТЦ в Москве, где выявили критическую концентрацию аммиака

Спасатели прибыли к московскому торговому центру "Времена года", где зафиксировали критическую концентрацию аммиака в воздухе внутри здания. Видео с обстановкой возле ТЦ снял Лайф.

Обстановка возле залитого кипятком ТЦ "Времена года" в Москве, где зафиксировали критическую концентрацию аммиака. Видео © LIFE

На кадрах видно, что на месте уже находятся правоохранители, спасатели и сотрудники лаборатории МЧС России. Как сообщал Лайф, специалистам предстоит воспользоваться промышленными вентиляторами для проветривания.

Предъявлено обвинение главному инженеру компании, обслуживающей ТЦ "Времена года"

Предъявлено обвинение главному инженеру компании, обслуживающей ТЦ "Времена года"

Напомним, в здании ТЦ "Времена года" в Москве 22 июля прорвало трубу с горячей водой. В результате случившегося пострадали десятки человек. Четверо погибли, это сотрудницы "Глобус гурмэ", которые не смогли выбраться. Как стало известно позднее, после прорыва трубы с горячей водой в столичном торговом центре госпитализировано десять человек.

Обложка ©

LIFE

Светлана Оперук
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