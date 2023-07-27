Нанесены удары по трём базам наёмников ВСУ, сообщили в николаевском подполье
РИА "Новости": Николаевское подполье заявило о новых ударах по наёмникам ВСУ
Подразделения Вооружённых сил России уничтожили не менее четырёх мест дислокации иностранных наёмников ВСУ на южном побережье Украины в ответ на недавний теракт на Крымском мосту. Об этом сообщил активист николаевского подполья.
"Прилетела ракета по курорту Коблево (находится в Николаевской области на побережье Чёрного моря между Одессой и Очаковым. — Прим. Лайфа), туда с началом СВО заселили в дома отдыха иностранных наёмников и нациков с Западной Украины", — приводит его слова РИА "Новости".
Кроме того, российские военные ударили по местам дислокации наёмников в отеле "Кристалл" и базе отдыха "Голубой факел". По словам активиста, ВСУ вывозили тела почти два дня в тентовых грузовиках. Причём с их "упаковкой" никто не заморачивался — их складывали, как мешки с картошкой, друг на друга.
Ранее ВС РФ ударили по наёмникам в гостинице "Ингул" в Николаеве. Сначала туда прилетела российская ракета, а после упала ракета украинской ПВО.
Как сообщал Лайф, теракт на Крымском мосту произошёл рано утром 17 июля: два украинских надводных беспилотника подплыли к объекту и взорвались, повредив дорожное полотно. На следующий день российские войска нанесли "групповой удар возмездия" по местам изготовления безэкипажных катеров на Украине. Также под Одессой и Николаевом были уничтожены хранилища топлива общим объёмом порядка 70 тысяч тонн. Кроме того, позднее взрывы прозвучали на объектах военной промышленности и топливной инфраструктуры в районе Одессы и на авиабазе Канатово.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ