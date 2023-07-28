6 "дедушек" наших гаджетов, которых массово скупали в СССР

Во времена СССР слово "гаджеты" никогда не употреблялось слитно, исключительно в обращении к какому-нибудь товарищу, который снова набедокурил. Но техника в Союзе была — и довольно неплохая. Вопреки распространенному стереотипу, что советскому обществу нужны в жизни только три вещи — дачка, тачка и собачка, — нужно сказать, что этим, конечно же, не ограничивался потребительский идеал в СССР. Например, каждый советский человек не мог жить без этих технических устройств.

1. Игра "Ну, погоди!" + часы и будильник

Во что играли советские дети в 90-е. Фото © Wikipedia / perepelin30

Самая популярная и известная игра СССР называлась "Электроника ИМ-02", в которой ИМ и расшифровывалось как "игра микропроцессорная". В продаже она появилась в 1984 году, однако действительно массовой стала только в конце 80-х и первой половине 90-х. "Распробовав" развлечение, все советские люди, независимо от возраста, ловили яйца в корзинку: в машине, во дворах школ, на застолье с родственниками, возможно, ловили даже во время секса…

Но это ещё не всё! В устройстве кроме самой игры были ещё часы и будильник. Причем ножка на задней панели позволяла гаджет "поставить". На замену волку с корзинкой вскоре пришла и стала новомодной игра "Альтаир", появившаяся в 1991 году. Она включала в себя не только часы, но и дозиметр для измерения радиации — вот это гаджет!

2. Электрофоны и проигрыватели

Электрофоны и проигрыватели были неотъемлемой частью каждого квартирника в СССР. Фото © albert-magnus.livejournal.com

Электрофон "Юность-301" — это переносной проигрыватель грампластинок, выпускавшийся с 1970 по 1980 годы. И никаких вам Spotify! Уже тогда, в советское время, электрофоны были идеальными компаньонами на всех посиделках. Представьте себе: уютный вечер на советской даче, друзья и семья собрались вокруг, а на потрескивающей пластинке играет: "Стоят девчонки, стоят в сторонке". Красота!

3. Фотоаппарат "Зенит"

Граждане СССР среднего класса не могли обойтись без фотоаппарата "Зенит". Фото © ТАСС / Мезин Ч.

Старый добрый "Зенит" помог в своё время создать массу красивых художественных фотографий. Этот гаджет считался незаменимым в семье. На плёнках было и рождение дочки, и первомайский парад, и семейный пикник в парке. Ходят слухи, что перед очарованием "Зенита" не устояли даже агенты КГБ, которые использовали его для тайных фотосъёмок под видом слежки...

4. Проектор для диафильмов

За просмотрами диафильмов советские люди проводили свои вечера. Фото © Avito

Просмотр диафильмов был любимым "ютуб‑каналом" советских детишек и взрослых. Гудение механизма, яркий луч и всплывающие на экране‑простыне картинки сказок и фильмов с плёнки или слайдов. Если в детстве был такой волшебный прибор, уверены, поток гостей к вам не иссякал. А когда захотите погрузиться в ностальгию — сходите на барахолку и устройте себе вечер советского киносеанса!

5. Электрический самовар

На кухне каждого второго дома в СССР стояло такое технологическое чудо. Фото © Wikipedia / Pohled 111

На кухне каждого второго дома технологическое чудо Тульского совнархоза стояло на самом видном месте. Электросамовар был не только передовым предметом обихода, но и элементом своеобразного культа. Вечерами на крохотных кухоньках вокруг него вели неспешные беседы о коммунистических идеалах. Нет сомнений — всемогущий самовар был королём технических изобретений СССР.

6. "Молочный сторож"

Популярным гаджетом в СССР был и "молочный сторож". Фото © Wikipedia / Gmhofmann

Каждый советский человек хоть раз в жизни использовал "сторожа для молока". В эпоху разливного напитка в бидончиках процедура последующего кипячения была необходима. За молоком нужно было следить, не отвлекаясь. Вот тут-то и приходил на помощь "сторож" — гениальное изобретение народного творчества. Простенькую бляшку из гофрированного алюминия клали на дно кастрюли определённой стороной, чтобы в момент закипания она подала сигнал тревоги характерным постукиванием.