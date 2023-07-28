Делегация России во главе с Шойгу покинула КНДР
Российская делегация во главе с Сергеем Шойгу покидает КНДР. Обложка © kcna.kp
Российская делегация, возглавляемая министром обороны РФ Сергеем Шойгу, покинула КНДР после рабочего визита. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Гостей провожали министр обороны Северной Кореи Кан Сун Нам, различные командиры, а также чрезвычайный и полномочный посол России в КНДР Александр Мацегора и сотрудники посольства. Был выстроен почётный караул, а оркестр исполнил гимны обеих стран.
Как писал Лайф, российская делегация находилась в Северной Корее с 25 по 27 июля. Поездка была приурочена в том числе к семидесятилетию победы корейского народа в Освободительной войне, которая длилась три года — с 1950 по 1953 год. Министр обороны РФ Сергей Шойгу успел провести переговоры с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, передав ему послание от Владимира Путина, а также посмотреть выставку новейших вооружений в Пхеньяне. Кроме того, российская делегация посетила военный парад в Пхеньяне.