Делегация России во главе с Шойгу покинула КНДР

Российская делегация, возглавляемая министром обороны РФ Сергеем Шойгу, покинула КНДР после рабочего визита. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Гостей провожали министр обороны Северной Кореи Кан Сун Нам, различные командиры, а также чрезвычайный и полномочный посол России в КНДР Александр Мацегора и сотрудники посольства. Был выстроен почётный караул, а оркестр исполнил гимны обеих стран.